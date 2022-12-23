LG'nin MoodUP buzdolabı mutfaklara renkli bir tarz getiriyor

Eylül ayında Berlin'de düzenlenen IFA 2022'de tanıtılan MoodUP™ özellikli buzdolabı, aralarından seçim yapılabilen farklı ve dinamik renk seçenekleri sunuyor; kullanıcıların, bulundukları ortamın havasını değiştirme veya yenileme ihtiyacına karşı uygun bir yol sağlıyor. LG'nin Pantone Renk Enstitüsü ile yakın ortaklığının getirdiği şık bir eklenti olan Viva Magenta'nın piyasaya sürülmesiyle, buzdolabının üst kapı paneli artık toplam 23 farklı renk seçeneği sunuyor. 4 Kapılı Fransız Kapı modelinin sahipleri, 190.000'den fazla olası renk kombinasyonunu diledikleri kadar karıştırabiliyor ve eşleştirebiliyor.

MoodUP kullanıcıları, sezgisel LG ThinQ™ uygulamasını kullanarak Viva Magenta'yı ve diğer mevcut renklerden herhangi birini kolayca seçip uygulayabiliyor. LED rengi değiştirilebilir kapı panellerini uygulayan LG'nin yenilikçi mutfak çözümü, kullanıcılara, dış öğelerinden herhangi birini fiziksel olarak değiştirmek zorunda kalmanın maliyeti ve zorluğu olmadan buzdolabının görünümünü kişiselleştirme olanağı sağlıyor.

Mutfakta daha geleneksel bir görünüm için, kullanıcılar istedikleri zaman MoodUP buzdolabının LED kapı panellerini kapatabiliyor ve Lüks Gri ve Lüks Beyaz'ın büyüleyici renk kombinasyonunun keyfini çıkarabiliyor. Zamansız ve abartısız bu temiz ve havalı kombin, her türlü dekora uyum sağlıyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol şunları söyledi: “Şimdi 2023 Yılının Pantone Rengi olan MoodUP özellikli buzdolabı Viva Magenta, LG'nin yenilikçi ThinQ UP cihazlarının rahatlığını ve özelleştirilebilirliğini gözler önüne seriyor. Farklılaştırılmış müşteri deneyimleri ve benzeri görülmemiş bir yükseltilebilirlik sunan gelişmiş yaşam tarzı çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz.”