Lidya Grup, SIGN İstanbul 2017'ye hazır

02 Ekim 2017

Lidya Grup, Tüyap’ta gerçekleşecek 19.Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri SIGN İstanbul 2017 Fuarı’nda, Xerox, Epson ve EFI markalarının ileri teknoloji dijital baskı makinelerini sergileyecek.

Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, "Bu yılın ilk sekiz ayını 2’ye bölersek, yılın ilk dört ayında yüksek bir ivme gerçekleşirken, ikinci dört ayda durağanlık oldu. Döviz kurlarındaki artış, yaz tatili, bulunduğumuz coğrafyadaki olumsuz şartlar dahil birçok etken nedeniyle, yatırımlar yılın son dört ayına ötelendi. Yatırımcı, içinde bulunduğumuz son dört ayda atağa geçti. Lidya Grup olarak bu yıl, hedefimizin üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğiz" dedi.

3 markanın, ileri teknoloji ürünleri sergilenecek

Xerox, Epson ve EFI markalarının ileri teknoloji makilerinin fuarda yer alacağını belirten Öz, "Dijital baskı sektöründe ileri teknolojiye sahip milyon dolarlık makineleri standımızda sergileyeceğiz. Örneğin, EFI GS3250LXPro modelinin demosunu canlı olarak yapacağız. Epson’un uygun fiyat ile kaliteli baskıların yapıldığı ürün ailesini, yakından incelenme fırsatı sunacağız. Xerox’un aynı anda lansmanını yaptığı teknolojik ürün ailesinden modelleri sergileyeceğiz" diye konuştu.

Lidya’dan, LPM projesi tanıtımı

Fuar sırasında, LPM projesi hakkında bilgilendirme yapılacağını da kaydeden Öz, "Fuar sırasında, kendimizin geliştirdiği LPM (Lidya Print Management) projesinin tanıtımını da yapacağız. LPM projemiz, ekipmanın doğru seçilerek verimli kullanılmasından, organizasyona doğru enjekte edilmesine kadar yazılım çözümleri sunuyor. Lidya Grup olarak, ekipman satışı ve servisinin ötesine geçerek; satın alınan ürünlerin daha verimli nasıl kullanılacağı hakkında çözümler sunacağız. Kullanıcılar, kişiselleştirilmiş ve "Akıllı Multifunction" uygulamaları talep etmektedir" dedi.

Fuara özel fiyatlar

Fuar sırasında, ürün segmentlerinde, cazip fiyatların olabileceğini kaydeden Lidya Grup Grafik Sanatlar Satış Direktörü Adem Öz, "Fuardaki 308 metrekarelik standımızda, dijital baskıda dünyanın son teknolojisine sahip makineleri sergileyeceğiz. 5 günlük fuar boyunca, ürün segmentlerinde fuara özel cazip fiyatlar sunacağız" şeklinde konuştu.