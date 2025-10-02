Link Bilgisayar, EGM ihalesini 3,5 milyon TL bedelle kazandı

Link Bilgisayar, EGM Merkez Birimleri Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Kurulum ve Modernizasyon Alımı ihalesini 3 milyon 495 bin TL bedelle kazandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, sözleşmenin imzalanması için Link Bilgisayar’ın davet edildiği ve projenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

“Kamu güvenliği projelerinde deneyimimizi güçlendiriyoruz”

Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan, şirketin kamu güvenliği ve kritik altyapılarda katma değer üretmeye devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu alandaki faaliyetlerimizi, ulusal güvenlik alanında edindiğimiz entegratör tecrübemiz, sürekli geliştirdiğimiz ileri teknolojiye dayalı çözümlerimiz, Ar-Ge çalışmalarımız ve güçlenen mühendislik kapasitemizle her geçen gün bir adım ileri taşıyoruz.”