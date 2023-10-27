LOFT, Cumhuriyet’in 100. yılının coşkusunu özel reklam filmiyle paylaşıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına yaklaşırken birçok marka, Cumhuriyet'e duydukları bağlılık ve saygıyı paylaşmaya devam ediyor. Son olarak global çapta hizmet veren jean markası LOFT, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı reklam filmini yayımladı. Rahman Altın’ın Cumhuriyet’ten ilham alarak marka için özel bestelediği ‘LOFT 100. Yıl Bestesinin’ yer aldığı film televizyon ve sosyal medya kanallarından izleyicilerle buluşturuldu.

Büyük bir özveriyle kurulup bugünlere getirilen Cumhuriyet’in 100. yılının yarattığı mutluluk ve heyecanın bir yansıması olarak hazırlanan reklamın ve özel bestenin anlamının kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük olduğunu belirten LOFT Genel Müdürü Aydın Süha “Cumhuriyet’in 100. yılında nesilden nesile taşıdığımız bu mirası gurur ve coşkuyla birlikte kutluyoruz. Hazırladığımız reklam filmimizin ve 100. yıla özel bestemizin en büyük ilham kaynağı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i korumak ve geliştirmek için emanet ettiği gençlerdir. Bugünün bizde yarattığı etkiyi, ülkenin her yerinde Cumhuriyet’e bağlı ve ondan aldığı ilhamla çalışıp üreten sesimizin ulaştığı herkesle paylaşmak istedik” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kuşaktan kuşağa aktarılan bir bağ olan Cumhuriyet ve Atatürk sevgisini 3 kuşaktan aile bireylerinin bir arada olduğu bir hikaye üzerinden anlatıyoruz. Reklam filmimizde, markamız için özel olarak hazırlanan ‘LOFT 100. Yıl Bestesi’ duyulurken evde bulunan Atatürk resmine odaklanıyoruz. Hikayesi ve özel bestesiyle ulaştığı herkeste derin duygular uyandıracak reklam filmimizde Cumhuriyet’in 100. yılını kutlama ve bunca yıldır özenle korunup büyütülen değeri yaşatma gururunu yansıtıyoruz.”

“Üreterek yeni yüzyıla katkıda bulunmaya devam edeceğiz”

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun büyük işler başarma ve azimle üretme hikayesini örnek aldıklarını vurgulayan LOFT Markası Genel Müdürü Aydın Süha, "Yenilikleri denemeye çekinmeyen, genç ve genç ruha sahip olanların vazgeçilmez markası olarak öne çıkıyoruz. Her pazarda, özgün tasarım ve yüksek kalite odaklı stratejilerimizle marka değerimizi sürekli artırıyoruz. Özgün tasarımlarımız sadece ürünlerimizi temsil etmekle kalmayıp müşterilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri bir alan olarak görülüyor. Misyonumuz Cumhuriyet'in taşıdığı anlamla birebir örtüşüyor. Yeni yüzyılda da ülkemize katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet, marka stratejilerine cesaret veriyor

LOFT Markası Genel Müdürü Aydın Süha sözlerini şöyle sonlandırdı: “Yurt içinde 82 mağaza ve 300 satış noktamız var. Aynı zamanda 3 kıtada toplam 11 ülkede ihracat yaparak uluslararası arenada da boy gösteriyoruz. Rusya'da şu an itibarıyla 12 mağazamız faaliyet gösteriyor. Mart ayından itibaren yıl sonuna kadar 7 yeni mağaza daha açmayı planlıyoruz. Bunlar, büyüme gayemizi sürdürmekte olan kararlılığımızı yansıtıyor. Biz, ‘Kendimiz olabilecek kadar cesuruz, çünkü biz LOFT'uz! Sen de LOFT'la cesur ol!' derken Cumhuriyet'in temel prensiplerinden yola çıkıyoruz. Çünkü Cumhuriyet'i cesaretin temsili olarak görüyor 100. yılında da en büyük mirasımızdan güç alarak büyüyoruz.”