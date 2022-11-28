Logitech’in Avrupa perakende kanalının başına Mustafa Uyar getirildi

Türkiye operasyonu başlangıcında 3 kişilik bir ekiple yola çıkan Uyar, Logitech markasının Türkiye tüketici elektroniği pazarında kendi segmentinde öncü konuma gelmesinde ve bölge ülkeleri için örnek teşkil etmesinde önemli rol oynadı. Logitech Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri başında geçirdiği başarılı kariyerinin ardından, 2021 yılı itibarıyla 102 ülkeyi kapsayan Logitech Gelişmekte Olan Pazarlar Perakende Kanal Yöneticiliği görevini üstlendi. Mustafa Uyar, 1 Aralık 2022 itibarıyla, başta Almanya, İngiltere ve Fransa gibi şirketin en büyük pazarlarının dahil olduğu ve 52 ülkeyi kapsayan, Logitech Avrupa Perakende Kanal Yöneticisi olarak çalışmalarını sürdürecek.

Mustafa Uyar kimdir?

İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Mustafa Uyar, aynı üniversitede Uluslararası İşletmecilik üzerine yüksek lisansını gerçekleştirdi. Executive MBA eğitimini Sabancı Üniversitesi’nde tamamladı. Amerika’da MIT Sloan School of Management ve San Jose State Üniversitelerinde liderlik, inovasyon konularında eğitimlere katılan Uyar, profesyonel kariyerine 25 yıl önce Empa Bilgi Teknolojileri A.Ş.’de satış ve pazarlama alanında başladı. Ayrıca Orta Asya ve Orta Doğu pazarlarında İş Geliştirme Müdürlüğü görevini üstlendi. 2002-2005 yılları arasında Hızlı Sistem şirketinde dağıtım ve perakende alanında yöneticilikler gerçekleştirdi. Bilgisayar çevre birimleri alanında dünya lideri olan Logitech’in Türkiye ofisini 2005 yılında kurdu. Yerel ve uluslararası birçok sorumluluk üstlendi. Sabancı Üniversitesi E-MBA Danışmanlık Kurulu üyesi ve Sabancı Üniversitesi Mezun Elçilik Sistemi Yönetim Kurulu Üyesi olan Uyar, kariyerini markanın Logitech Gelişmekte Olan Pazarlar Perakende Grup Başkanı olarak sürdürürken, 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle Logitech Avrupa Perakende Grup Başkanı görevini üstlenerek çalışmalarını İsviçre merkez ofise bağlı olarak Zürih’te sürdürecek.