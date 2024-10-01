Lufthansa'dan İsrail ve Lübnan uçuş iptallerini uzatma kararı

Lufthansa yaptığı açıklamada, Tel Aviv uçuşlarının 31 Ekim'e kadar, Lübnan'ın başkenti Beyrut bağlantılarının ise 30 Kasım'a kadar askıya alındığı belirtti. Şirket, söz konusu iptallerden etkilenen yolculara, ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneğinin sunulduğunu kaydetti.

Şirket, Tahran uçuşlarını 26 Ekim'e kadar askıya almıştı. İsrail'in saldırılarından ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle Lufthansa son zamanlarda Orta Doğu'ya uçuş iptallerini defalarca uzattı.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.