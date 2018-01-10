‘Macunsuz’ diş fırçası getirdi, ilk hedef 1 milyon adet satış

10 Ocak 2018

Aylin Rana AYDİN

Simit Sarayı’nın kurucularından Abdullah Kavukcu’nun eşi, girişimci oldu. Misoka Türkiye Temsilcisi Diş Hekimi Emek Külür ve Misoka Türkiye Temsilcisi ve Ortağı İlkin Kavukcu, nano teknolojik diş fırçası Misoka’nın 250 bin dolarlık maliyetle Türkiye distribütörlüğünü üstlendi. Fırçanın özelliği, diş macununa gerek duymaması. İki yılda 1 milyon adet fırça satışı hedefleniyor. Ürünün yetişkinler ve çocuklar için iki farklı boyutu bulunuyor.

İngiltere distribütörlüğünü de almak istiyor

Diş fırçasının Osaka merkezli teknoloji şirketi işbirliğiyle üretilen ve Japon tasarımcılar tarafından geliştirildiğini aktaran Emek Külür, “Diş fırçasının kılları nano boyuttaki 1 milyar mineral iyonuyla kaplanmış ve fırçalar el üretimi. Bu üründe diş macunu kullanmak yerine diş fırçasını bir bardak içme suyuna daldırıp dişlerinizi fırçalıyorsunuz” diye konuştu.

Ürünün misako.com.tr’den online satışa sunulduğunu söyleyen Külür, “Ürünün fiyatı 58 lira. 90 kez kullanım ömrü bulunuyor. Bu da günde 3 kez fırçaladığınız takdirde bir aylık ömre tekabül ediyor. Şubat sonu gibi eczanelerde yer almayı planlıyoruz. Daha sonra nihai tüketiciye ulaşacağımız mağazalarda da yer almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Ürünün Maison&Object Paris 2017’de tanıtıldığını ifade eden İlkin Kavukcu, “Ürün en çok Fransa, İtalya, Japonya’da kullanılıyor” dedi. Ürünün İngiltere distribütörlüğünü de almak istediklerini ve İngiltere’de de ofis ve şirket kuracaklarını kaydeden Kavukcu, Türkiye’de tesis kurarak Türkiye menşeili ağız probiyotiği üretmek için de çalışmaları olduğunu belirtti. Kavukcu, sosyal sorumluluk projeleriyle küçük yaştan itibaretn diş sağlığı eğitimi verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.