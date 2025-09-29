Mahallenin aşçıları, Yedir App ile bir sofrada buluştu
İki genç kadın girişimci ve bir öğretim üyesinin hayata geçirdiği Yedir App, ev kadınlarını profesyonel aşçılığa taşırken, ev yemeği hasreti çekenlere sağlıklı ve temiz sofralar sunuyor. Kurucu ortaklardan Esra Sarıhan, bir yılda 43 şehirden 700’ün üzerinde başvuru aldıkları belirterek, “3 yıl içinde 9 kat büyümeyi öngörüyoruz” dedi.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
Biri endüstri diğeri elektronik ve haberleşme mühendisi iki kardeşin öncülüğünde kurulan Yedir App, ev aşçılarıyla, ev yapımı yemeklere ulaşmak isteyenleri buluşturan bir mobil uygulama. Her ikisi de deneyimli girişimciler olan Esra ve Melis Sarıhan kardeşler, 2016’da kurdukları Türkiye’deki ilk giyim dışı online lüks ürünler satan çok kategorili e-ticaret sitesi baskasindarama.com’u devrederek, gastronomi alanında bir girişim kurmak üzere kolları sıvadı. Mutfağa aşinalıkları ise çocukluklarına dayanıyor. “Küçükken İzmir’de dedemiz Maksut Saruhan’ın işlettiği balık restoranında vakit geçirdik” diye söze başlayan Esra Sarıhan, “Mesut Yılmaz, İzmir’e her geldiğinde dedemin restoranına uğrardı. Orada bir restoranın nasıl işlediğini, mutfağını ve müşteri ilişkilerini gözlemleme şansı yakaladık. Şimdi bu deneyimleri dijital bir platforma taşıyarak daha geniş bir kitleye yaymayı hedefliyoruz” dedi.
Yazılım telifi tescilli ilk uygulama
Yollarına 3 ortakla devam ettiklerini, böylece sanayi- üniversite iş birliğinin vücut bulduğu bir girişime dönüştüklerini kaydeden Esra Sarıhan, 2024 yılında kurulan girişimin ilk iş fikrinin 2022 yılında ortaya çıktığını anlattı. Esra Sarıhan, “Biz yedir app fikrini geliştirirken yazılımın akademik bir yönü olsun istedik. Bu nedenle yazılım firması yerine o dönem İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü ve Melis’in de bölüm hocası olan Murat Aşkar’ın kapısını çaldık. O da bizi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Kaya Oğuz ile tanıştırdı. Kaya hoca, 3 aylık bir demo yazacaktı sonra okul bu yazılımı tescil ettirecekti, biz de o tescili üzerimize alınca anlaşmamız bitecekti. Kaya hocayla da enerjimiz çok tuttu ve bizimle devam etmek istedi. Yedir App, İEÜ hak sahipliğinde Telif Hakları Genel Müdürlüğü nezdinde ‘yazılım telifi’ olarak tescil ettirilerek koruma altına alınan ilk girişim olma özelliğini taşıyor” dedi.
Hijyenik, hukuksal aynı zamanda sürdürülebilir
Ev aşçılığının profesyonel bir meslek haline gelmesinin önünü açmayı hedeflediklerini ifade eden Sarıhan, şunları söyledi: “Uzun süreli araştırma-geliştirme çalışmaları ve Tarım Bakanlığı yönlendirmeleri doğrultusunda Türkiye’de bir ilke imza attık. İEÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Dekanı Prof. Dr. Nazar Turhan başkanlığında kurulan Hijyen Danışma Kurulu ile sadece ev aşçılarına yönelik, ev mutfaklarında hijyenin korunmasına dair ilk ‘İyi Uygulama Rehberi’ hazırlandı. Bu belge, evlerde hijyenin nasıl sağlanacağını resmî olarak kayıt altına alıyor. Bunun yanı sıra, Yörük Hukuk Bürosu avukatlarının uzmanlığıyla Türkiye’de ilk defa ev aşçılarına özel sözleşmeler geliştirilerek, evden yemek yapıp satmanın daha güvenli ve yasal bir çerçevede ilerlemesi sağlandı. Sürdürülebilirlik ve finansal yapılandırma konularında ise Forvis Mazars CEO’su ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Elçisi Dr. İzel Levi Coşkun danışmanlığında çözümler sunuyoruz. Tüm bu çalışmalar sayesinde Yedir App, güçlü teknolojik altyapısı ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkılarla Bilişim Vadisi Urla Kampüsü’ne seçilmiş bir Ar-Ge şirketi olma başarısını da gösterdi.”
Esra Sarıhan, Türkiye’nin zengin yerel mutfak kültürünün katma değere dönüştürerek evinin aşçısı olan kadınlara ekonomik katkı sunarken, sağlıklı, temiz içerikli yiyeceklere ulaşımı kolaylaştırdıklarının altını çiziyor. Şimdiye kadar 43 şehirden 700’ün üzerinde başvuru aldıkları bilgisini paylaşan Sarıhan, şöyle konuştu: “Bu başvuruların %90’ından fazlasını kadınların oluşturuyor. İzmir’de aktif olarak başlayan satışlarımız, diğer şehirlerde de yayılma prensibiyle hızla büyümeye devam ediyor. Ev hanımları, gastronomi öğrencileri, profesyonel şefler ve sektörde deneyimli aşçıları bir araya getiriyoruz. Özellikle İSMEK Evde Üret Projesi mezunu ev aşçıları, platform üzerinden satış yapabiliyor. Aynı şekilde, Halk Eğitim Merkezlerinin aşçılık okullarından mezun olan ev aşçıları da platformumuz aracılığıyla ekonomik gelir sağlıyor.”
“3 yılın sonunda 9 kat büyüme öngörüyoruz”
Sarıhan, “Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 1,5 milyon TL’lik özsermaye ile büyüyen Yedir App, Albaraka Garaj kuluçka programından 200 bin TL hibe alarak ekosistemini güçlendirdi. Yatırım turu halen devam eden girişimimiz, üç yıllık finansal projeksiyonunda üçüncü yılın sonunda yatırımların geri dönüş oranını (ROI) yaklaşık 9 kat (8,94) olarak öngörüyor. Bu doğrultuda, 1 yıllık sosyal etki SROI beklentisi 5,5 TL, çevresel etki SROI beklentisi ise 8,7 TL olarak öngörülüyor. Yani yapılan her 1 TL’lik yatırım karşılığında sosyal açıdan 5,5 TL, çevresel açıdan ise 8,7 TL değer yaratılması bekleniyor. Küresel ölçekte karşılaştırıldığında, Yedir App’in ABD’deki rakibi Shef, Seri B yatırım turunda 86 milyon dolar yatırım aldı. Bu örnek, Türkiye’den çıkan bir etki girişimi olarak Yedir App’in ölçeklenme potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca, ev aşçılarının hammadde tedariğinden yemeklerin müşteriye dağıtımına kadar olan süreçte yılda 1.941 ton CO₂ azaltımı hedefleniyor. Bu da Yedir App’in yalnızca ekonomik ve sosyal değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik için de güçlü bir etki girişimi olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.
4 hızlandırma programına adına yazdıran girişim
Sarıhan, girişimcilik ekosisteminde itibarlı hızlandırma ve kuluçka programlarında yer aldıklarını anlatarak, “2024 yılı bizim için son derece verimli geçti. TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Dönüşümü Hızlandır Programı başarıyla tamamlandık. Albaraka Garaj Kuluçka Programı’na kabul edildik. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin 3 dönemdir devam eden kuluçka programının girişimlerin biriyiz. Aynı zamanda KAGİDER’in kadın girişimci güçlendirme programına kabul edildik. En önemlisi de dünyanın en prestijli uluslararası iş ödüllerinden biri olarak kabul edilen Stevie Awards’da ‘Yılın Startup’ı’ kategorisinde bronz ödül kazandık” dedi.
‘Özel şef’ deneyimiyle yenilikçi bir çözüm
Yedir App, sosyal etkisinin yanında gastronomi dünyasına da yenilikçi bir çözüm sunuyor. Bünyesinde bulunan profesyonel şefler ve gastronomi öğrencileri ile daha özel hizmet almak isteyen prime müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için ‘Private Chef’ özelliği geliştirildi. Bu sayede, bilinen gastronomi okullarından mezun olmuş ancak müşterilere doğrudan ulaşmakta zorluk çeken şefler ile sektöre adım atmak isteyen gastronomi öğrencilerine yeni bir gelir modeli oluşturuluyor. Özel şef ile özel bir yemek deneyimi tercih eden müşterilerin taleplerine çözüm sunulurken, şeflerin de yeteneklerini sergileyebilecekleri sürdürülebilir bir alan yaratılıyor.
Bir tıkla ev yapımı yemekler sofrada
Girişimin pazarlamadan sorumlu kurucu ortağı Melis Sarıhan Taşyürek ise Yedir App’in yoğun günlük yaşam içinde ev yapımı lezzetlere kolay ve güvenli bir şekilde ulaşma imkanı sunduğunu kaydederek, “Uygulama üzerinden hijyen standartlarına uygun olarak hazırlanan yemekleri görüntüleyebilir, dilediklerinizi seçebilir ve kapınıza kadar güvenle getirilmesini sağlayabilirsiniz. Müşteriler, konumlarına en yakın onaylanmış ev aşçılarını görebilir, günlük hazırlanan yemeklerden sipariş verebilir, alerjen filtreleri ile tercihlerini özelleştirebilir. Ayrıca, sipariş verdikleri aşçıları puanlayabilir, yorum bırakabilir ve yemeklerin kalori bilgilerini görüntüleyerek bilinçli seçimler yapabilirler” diye konuştu.
Kolay kullanımlı estetik tasarım
Uygulamanın yazılım ve teknoloji sürecini yöneten Doç. Dr. Kaya Oğuz, yazılım, yapay zekâ ve oyun sektörlerinde danışmanlık deneyimine sahip. Yurtdışındaki üniversitelerde yapay zekâ bölümü kurulumu konusunda danışmanlık vermiş, ayrıca oyun şirketlerine stratejik ve teknik danışmanlık sunan Dr. Oğuz, uygulamanın tasarım süreci ile ilgili olarak şunları ifade ediyor: “Yedir App’i tasarlarken, kullanıcıların kolayca anlayabileceği, gözü yormayan ama estetik bir tasarıma sahip bir uygulama yaratmayı hedefledik. Ayrıca, ev aşçılarımızın kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri bir platform oluşturduk.”