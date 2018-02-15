Makyol iki ülkede proje aldı

15 Şubat 2018

Makyol İnşaat ve Alsim Alarko, Kore şirkeleriyle birlikte Kazakistan'da büyük yol inşaatı projesini hayata geçirecek. Bu arada Rus devletinin yatırım fonu RDIF, bugün Makyol'un Rusya'da Moskova yakınlarındaki çevreyolunu inşaa edecek konsorsiyuma katılacağı duyurdu.

Kazakistan’da Türk firmaları Makyol İnşaat ve Alsim Alarko ile Kore firmaları arasında toplam bedeli 150 milyar tengelik Büyük Almatı Çevre Yolu (BAKAD) İnşaat Projesinin yapılmasıyla ilgili imtiyaz anlaşması imzalandı.

Kazakistan’ın Güney Kore Elçiliğinin yatırımlardan sorumlu Danışmanı Oljas Rayev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türk şirketleri Makyol İnşaat, Alsim Alarko ve Kore’nin SK ve Korea Expressway Corporation firmaları arasında BAKAD projesinin hayata geçirilmesiyle ilgili imtiyaz anlaşmasının imzalandığını belirtti.

İnşaat işlerinin bu yıl başlayacağına işaret eden Rayev, uzunluğu 66 kilometre olan yolun Almatı eyaletinin Karasay, İliy ve Talgar ilçelerinden geçeceğini ve yol üzerinde 7 kavşağın ve 13 üst geçit köprünün yapılmasının planlandığını aktardı.

Rayev, BAKAD’ın, uzun zamandır beklenen ve zor bir projelerden olduğuna dikkati çekerek, “Yolun faaliyete geçmesiyle Almatı’daki çevresel durumun önemli ölçüde iyileşmesi, şehrin kilometrelerce trafik sıkışıklığından arındırılması bekleniyor.” dedi.

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı, 150 milyar tengeye mal olacak projeyi Türk ve Koreli yatırımcıların gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Bir proje de Rusya'da

Öte yandan Rus devletinin yatırım fonu RDIF, inşaat ve altyapı şirketi Makyol'un Moskova yakınlarındaki çevreyolunu inşa edecek konsorsiyuma katılacağını açıkladı.

Yaklaşık 85.4 milyar ruble (1.51 milyar dolar) değerindeki projenin 35.7 milyar rublelik bölümü özel yatırımcılardan sağlanacak.