'Marka olma yolculuğunu ‘hayır’ dedikleriniz belirliyor'

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Dünyada birçok markanın doğduğu İtalya’nın Milano kenti, kendisi de bir marka haline gelerek, markaların bir adım ileri adım atmasını sağlayan fuar ve organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kentte hem Eurocucina hem de DesignWeek gerçekleştirildi.

Türkiye’nin dünyada en çok tanınan markalarından Beko da Eurocucina’da standı ile dikkat çekti. Fuar için Milano’da görüştüğümüz Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, marka olma yolculuğunda belirleyici olanın “hayır” denilen şeyler olduğunu belirterek, “Size marka yolculuğunuzla paralel olmayan ancak kısa vadede gelir getirecek bazı şeylere hayır demeyi bilmeniz gerek. Türkiye’de burada sıkıntı olduğunu gözlemliyorum, kısa vade ile uzun vade arasındaki bu denge… Kısa vadede size kâr getirecek bazı şeyler uzun vadede marka yolculuğunuzu desteklemeyebiliyor. Sözünüzde durmanız, kalite çok önemli” dedi.

Beko markası için sürdürülebilirliğin ve inovasyonun öneminin altını çizen Garzanlı bugün gelinen noktada sosyal medyanın da etkisi ile artık yöneticilerin paylaşımlarından, çalışanların linkedin’deki yorumlarına kadar tüm sosyal iletişimin de marka imajını etkilediğini belirtti. Garzanlı, “Artık sürdürülebilirlikte iyiyiz dediğinizde bunun altını doldurmak zorundasınız çünkü tüketici bunu çok kolay araştırabiliyor” dedi. Garzanlı, “Made in Türkiye imajının daha da güçlenmesi için Beko gibi birçok markanın Türkiye’den çıkmasının Türk markalarının kaldıraç haline gelmesi bakımından önemli olduğunu da vurguladı.

İç pazarda satışlar iyi gidiyor

Türkiye’de satışların iyi gittiğine dikkat çeken Garzanlı, gelecek dönemler için ise güçlü bir tahmin yapamadıklarını ve Türkiye’nin tahmin etmesi en zor pazar olduğunu söyledi. Şirketin ve Türkiye beyaz eşya sektörünün ana ihracat pazarı olan Avrupa’daki enflasyona da değinen Garzanlı, Avrupa’da enflasyonist ortamdan dolayı 2023’te yüzde 5’lik bir düşüş olduğunu belirterek, bu noktada tüketicinin kaliteli ve daha uygun fiyatta olan markalara daha açık hale geldiğini aktardı. Beko olarak pazar paylarının arttığını kaydeden Garzanlı, daha üst segmentte de yayılmaya başladıklarını ve 500 Euro üstü ürün satışlarını arttırdıklarını kaydetti.

Mutfak aletleri pazarının 280 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını açıklayan Akın Garzanlı, bunun 150 milyar dolarının pişirici cihazlar olduğunu ve pazarın 132 milyon adetlik büyüklüğe ulaştığını belirtti. “Bu132 milyonun yaklaşık yüzde 10’u Türkiye’de üretiliyor. Türkiye’de üretilen ürünlerin yüzde 65’i ihraç ediliyor. Gerisi Türkiye pazarında satılıyor” bilgisini veren Garzanlı, özellikle pandemi döneminde yükselen ankastre trendinin tek haneli büyümelerle devam ettiğini solo ürünlerde ise çift haneli satış büyümesi kaydedildiğini söyledi.

Enerji maliyetleri ile Avrupa gazlıdan elektrikli ocağa döndü

Yüksek enerji maliyetleri ve Rusya savaşı ile başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada etkili olan doğalgaz krizi, tasarruflu ve uygun fiyatlı ürünleri ön plana çıkardı. Beyaz eşya sektöründe yüksek faturalar ve enflasyon etkisi ile tüketici tercihlerinde bir dönüşüm yaşandığına işaret eden Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, “2 sene önce fuarlarda gazlı ocakları görüyorduk bu sene elektrikli ocağa dönüldü. Bu tamamen doğalgaz fiyatlarının artmasının yansıması” dedi.

Dünyaca ünlü şefler israfa ve açlığa Beko ile el attı

Arçelik ve Beko olarak dünyanın farklı coğrafyalarında farklı projelere imza attıklarını aktaran Akın Garzanlı, gıda israfı ile mücadelede şef Massimo Bottura ile bir proje hayata geçirdiklerini anlattı. İtalya’dan Brezilya’ya pek çok ülkede olan bu projede ünlü şeflerin katılımı ile kurulan merkezi restoranlara, market ve restoranlardan yenebilecek durumdaki gıda ürünleri geliyor ve lezzetli menülere dönüşüyor. İsteyen istediği miktarda para ödeyerek, parası olmayan hiç ödeme yapmadan burada yemek yiyebiliyor. Gerzanlı, “Bizim desteğimiz ile başladı” dediği Reffettioro olarak adlandırılan bu yerlerde 1.070 tondan fazla yiyeceğin israfının önüne geçilerek 2.4 milyon tabak yemeğin ihtiyacı olan insanlara ulaştırıldığını aktardı. Reffettioro, Türkiye’de bir sivil toplum kuruluşu bunu sahiplenmediği için henüz kurulamamış.

Pazarında ilk güneş enerjisi ile çalışan dondurucuyu üretti

Defy markası ile faaliyette oldukları Güney Afrika’da sadece güneş enerjisi paneli ile çalışan pazarındaki ilk buzdolabı ve dondurucuyu piyasaya sunduklarını kaydeden Akın Garzanlı, “Bu makineler, çatıya konan güneş paneli üzerinden sağladığı enerji ile şehir elektrik şebekesine bağlı olmadan çalışıyor” dedi. Garzanlı bu ürünlerin 1.200 dolarlık fiyatla satıldığını aktardı.