Marmarabirlik havuzdan ürün alımına başlıyor

19 Nisan 2018

BURSA (DÜNYA)

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, GOLD markalı ürüne ve şarküteri reyonlarındaki iri kalibreli zeytine olan talebinin artması nedeniyle 24 Nisan tarihinden itibaren havuzdan ürün alımlarına başlanılacağını açıkladı.

Başkan Asa, ürününü Marmarabirlik'e satmak isteyen üreticilerin numuneleriyle birlikte kooperatiflerine müracaat etmelerini istedi. Asa, alımların kilogramda adedi 201 ve 290 dane arasında olacağını, 300 dane ve daha ince olan ürünlerin alınmayacağını bildirdi.

Geçtiğimiz kampanya döneminde üretici ortaklarından 51 bin 500 ton ürün alındığını anımsatan Hidamet Asa, havuzdan alınacak ürünlerin fiyatlarının, tüccar mantığı ile piyasa koşulları çerçevesinde eksperler tarafından belirleneceğini belirterek: “Bir önceki dönemde olduğu gibi havuzun başında Marmarabirlik kalite standartlarına uygun ve kalibrelerine göre fiyatlar belirlenecektir. Ürün alım miktarının artmasıyla birlikte satış rakamlarında da artış olacak böylece hem üretici hem de Marmarabirlik kazanacak” dedi.

Asa, alınacak ürünlerin bedellerinin peşin ödeneceğini vurguladı.