Mavi yeni dönemde satışı 100 milyona çıkaracak

Takip Et

Nurdoğan A. ERGÜN

Küresel pazarda Türk markası olarak büyüme yolculuğuna devam devam eden Mavi, yeni dönemde Kuzey Amerika pazarındaki varlığını güçlendirmeye hazırlanıyor. “Next” dönemini başlatan marka, milyar dolarlık şirket olma yolunda yeni büyüme stratejisini açıkladı.

“Gücümüzü Türkiye’den alıyor, Türkiye ile birlikte büyüyoruz” diyen Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, “Krediye, finansmana ulaşmanın zorlu olduğu günümüzde, kendi öz kaynaklarımızla geleceğe güvenle bakabiliyoruz. Her zaman genç kalarak, her dönemin dinamizmini yaşatarak sürdürülebilir kârlı büyümeyi sağladık ve daha da çok büyüme potansiyelimiz var” dedi. 53 milyon adetlik satış rakamına ulaştıklarını belirten Yavuz, yeni dönemdeki hedefini 100 milyon adet satış olarak açıkladı.

Hedef şampiyonlar ligi

‘Mavi Next’ stratejisiyle perakende, online, yeni lojistik sistemleri ve teknolojiye yatırım yapacaklarını açıklayan Yavuz, “Hedefimiz milyar dolarlık bir şirket olma yolunda Mavi’nin büyüme potansiyellerini açığa çıkarmak ve dünyaca ünlü moda markaları ile birlikte şampiyonlar liginde yer almak” diye konuştu. Yavuz, yine bu dönemde Kuzey Amerika ve Almanya öncelikli olmak üzere globalde yeni hedeflerini hayata geçireceklerini kaydetti.

2024’te 15 yeni mağaza açılacak

Gelirlerinin %68’ini perakendeden elde eden Mavi’nin yatırım planları içinde bu alanda büyümenin olduğunu anlatan Yavuz, “Geçtiğimiz yıl perakendede toplam 175 bin metrekareye ulaştık. Perakende bizim en güçlü kasımız. Türkiye’de hazır giyim perakendesinin büyümeye devam edeceğini düşünüyor, yatırım kararlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Bu yıl 15 yeni mağaza açacak ve mevcut mağazalarımızın 10 tanesini büyüteceğiz.

Yeni mağaza konsepti ve deneyimlere yatırım yapacağız” açıklamasını yaptı. Mavi olarak online trafiklerinin de sürekli arttığını söyleyen Yavuz, “Mavi.com en büyük mağazamız. Mavi App sayesinde 7/24 açık 5,7 milyon dükkânımız var. Online’a özel ürünler, 2 saatte teslimat gibi özel hizmetler, deneyim anlamında sürekli yatırımlar ve omnichannel uygulamalarıyla şirket cirosuna önemli katkı sağlıyoruz” dedi.

Öte yandan her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanma hedefini 2023’te aşarak 1,3 milyon yeni müşteriye ulaştıklarını aktaran Yavuz, “CRM altyapımız Kartuş’a kayıtlı aktif müşteri sayımız 2023’te 7 milyona ulaştı. Her gün 3 bin 500 kişiyi Mavi ailesine kattık. Yeni müşterilerimizin %70’i 35 yaş altı kişilerden oluşuyor. Yeni müşteri kazanımında gençlerle büyüyoruz” diye konuştu. Yavuz, yılda toplam 53 milyon adet ürünü müşteriyle buluşturduklarını da aktardı.

Tedarikte öncelik Türkiye

Toplam ürün kategorilerinde %86 yerel tedarik oranına sahip olan Mavi’nin jean’leri ise %100 Türk üreticilerden. Türkiye’nin denimde dünyanın merkezi olduğunu ifade eden Yavuz, “Mavi her zaman iş ortaklarıyla büyüyen bir şirket oldu. Türkiye’nin üretim gücü ve kalitesine güvenimiz sonsuz. Tedarikçimizle birlikte, sadece Mavi’nin geleceğine değil, aslında Türkiye’ye yatırım yapıyoruz”

“Her iki saniyede bir jean satıyoruz”

Mavi’nin 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla toplam 14 milyon jean sattığını açıklayan Cüneyt Yavuz, “Yapay zekâ tabanlı trend analizlerinin yanı sıra Mavi Black, PRO, Gold ve yeni Mavi Edition serisi gibi yüksek performanslı inovatif ürünler, farklı fit ve yıkama çeşitliliği ve toplam denim satışları içindeki payı yüzde 51’e çıkan sürdürülebilir All Blue koleksiyonumuz ile müşterinin ilgisini her zaman canlı tutuyoruz. Böylece, her iki saniyede bir jean satıyoruz” dedi.