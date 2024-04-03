MCC Fatih Elibol’un yeni kitabı Holistik Varoluş raflardaki yerini aldı

Pek çok insan, mutlu olmanın, hayatlarını iyileştirmenin ve hedeflerine ulaşmanın farklı yollarını ararken esenliğe giden yol duygu yönetiminden geçiyor. MCC (Master Certified Coach) Fatih Elibol ise yeni kitabı Holistik Varoluş’ta mutluluğu bulmanın yollarını anlaşılması zor terimlerle değil, günlük hayatta kullanabilecek bilgi ve pratiklerle anlatıyor.

Gelecek Bugün Başlar isimli ilk kitabında kişinin kendisine koçluk yapabilmesini amaçladığını anlatan MCC Fatih Elibol, “Holistik Varoluş’ta ise bilgileri kullanarak kişinin kendisine ve ilişkilerine yeniden bakmasını, ilişkilenme biçimlerini görmesini istedim. Davranışlarının altındaki motivasyonları ve karşısındaki insanların davranış biçimlerini anlamasını hedefledim. Böylece, karmaşık ve zorlu bir süreç gibi gözüken mutluluğa ulaşmak, bu kitapla çok daha kolay olacak” dedi.

“Gerçek mutluluk, içsel deneyimdir”

“Birçok kişi, dış koşulları değiştirmeye çalışarak mutluluğu bulacağını düşünüyor. Ancak, bu yaklaşım genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor” diyen MCC Fatih Elibol,

“Gerçek mutluluk, içsel bir deneyimdir ve dış etkenlerden bağımsız yaşanabilir. Mutluluğa giden yol, kendini tanımaktan, çevreyle ilişkilerini anlamaktan ve doğru adımları atmaktan geçiyor. Bu noktada mutluluğu sadece dış faktörlere bağlamak yerine, içsel bir arayışa yönelmek önemli. Kitabımda mutluluğu bulmak için içsel bir dönüşümün nasıl yapılacağını anlattım. Böylece, okurar kendilerini ve çevrelerini daha derinden anlayabilecek. Gerçek mutluluğun, içsel farkındalık ve iletişimle mümkün olduğunu görecek” ifadelerini kullandı.

“Doyumlu yaşam uzakta değil”

Yaşamın başlı başına doyum, denge, birlik ve sevgi içeren bir kaynak olduğunu belirten Fatih Elibol, “Yaşamın kaynağı olan insan, hem yaşamla hem de kendiyle tek başına bütünsel bir varlıktır. Holistik Varoluş’la insanın kendisiyle ve tüm evrenle bir olduğunu, bu bir oluşun içinde kendi bireysel eşsizliğini anlatmayı amaçladım. Kitabımı yazarken kendi deneyim ve eğitimlerimden yola çıkıp Transaksiyonel Analiz ve Gestalt ilkeleri ışığında psikolojinin insanı anlama gücünden yararlandım. İlişkilerimizin temelinde yatan dinamikleri görünür kıldım. Doyumlu yaşamın uzakta olmadığını koçluğun gücünden yararlanarak ortaya koydum” şeklinde konuştu.

“Yaşam da insanlar da mucizelerle dolu”

MCC Fatih Elibol, kitabı Holistik Varoluş’u okuyanların her varlığı sevgiyle kabul etmeyi öğreneceklerini ve yaşamın bütünlüğünü hissedeceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Yaşam da insan da mucizelerle dolu. Kişilerin etrafında gördüğü unsurlar, kendi yansımasıdır. Tarafsız gözle kendini gören kişi değişebilir ve çevresindekileri değiştirebilir. İnsanların değişimiyle dünyanın da değişeceğine inanıyorum. Ancak gerçek değişim, kişinin kendi potansiyelinin en üst seviyesine ulaşmasıyla mümkün olabilir. Koçluk, çözüm odaklı bir yaklaşım sunuyor ve kişinin iç sesine ulaşmasına yardımcı oluyor. Bu kitabımla birlikte, kişi kendine doğru derinleşen bir bakış açısı kazanabilir ve yaşamında değişimi başlatabilir.”