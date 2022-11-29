McDonald’s Türkiye, Konya'da yeni restoran açtı

McDonald’s Türkiye, yeni restoran açılışlarıyla lezzet duraklarını genişletiyor. Ürünlerini Türkiye’nin dört bir noktasındaki tüketicileriyle buluşturan McDonald’s Türkiye, Konya’daki 3’üncü, Türkiye’deki 245’inci restoranının kapılarını açtı. Müşterilerine iyi hizmet sunabilmek için çalışmalarını sürdüren McDonald’s Türkiye, Konya’daki yeni restoranında dijital sipariş ekranlarıyla hizmet vermeye başladı.

Ürünlerini hizmet kalitesiyle her gün binlerce tüketicisiyle buluşturan McDonald’s Türkiye’nin Konya’daki yeni restoranı 300 m² kapalı, 100 m² açık alanı ve 46 çalışanıyla misafirlerini ağırlayacak. McCafé ve paket servis hizmetleri de restoran tarafından verilecek.

Sektörün vizyonunu genişleten ve standartlarını yükselten itici bir güç rolünde olmanın bilinciyle hareket eden McDonald’s Türkiye, müşterilerine lezzetli ve iyi hissettiren anlar yaşatma misyonuyla lokasyonlarını artırmaya ve lezzet ağını genişletmeye devam edecek.