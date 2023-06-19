McDonald’s Türkiye'den geleceğin restoran deneyimi

McDonald’s, Türkiye’deki restoranlarında ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. İstanbul Kartal’da yeni restoran açılışını gerçekleştiren McDonald’s geleceğin restoran deneyimini misafirlerinin hizmetine sunuyor. McDonalds’ın yeni şubesi; yenilikçi dijital sipariş ekranları sayesinde sıra beklemeden sipariş verme imkanı ve masaya servis hizmeti ile lezzet severleri bekliyor. Yeni restoranlarının yanı sıra yenilenen restoranlarında da yeni tasarımıyla ziyaretçilerini buluşturan McDonald’s, McCafé’nin yepyeni tatlı ve tostlarını da beğeniye sunuyor. Ayrıca dinamik ve hızlı yapısıyla öne çıkan McDonald’s Kartal restoranı, en lezzetli menülerini bulunduğu her noktaya taşımak isteyen müşterilerine de araca servis ile hizmet veriyor.

Açılışta kurdele kesimini gerçekleştiren McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Mwaffak Kanjee, “McDonald’s olarak yenilenen konseptimizle geleceğin restoran deneyimini müşterilerimize sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu çerçevede yenilikçi dijital sipariş ekranıyla sıra beklemeden sipariş imkânı ve masaya servis hizmeti müşterilerimizin McDonald’s deneyimini daha da yukarı taşıyor. Araca servis ile dileyenler lezzetlerimize restorana girmeden de ulaşabiliyor. Yeniliklerimizi sadece bunlarla sınırlı kalmıyor; McCafé’nin yeni tatlı ve tostları da menümüze ekleniyor. Restoranımızda gelecekten ilham alan yeniliklerimizle, yıllardır değişmeyen kaliteli ve lezzetli ürünlerimizi sunmaya devam edeceğiz” dedi.