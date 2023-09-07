McDonalds’ın Milli Takımlara Olan Desteği 4 Yıl Daha Devam Edecek!

Konuyu değerlendiren McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, “Milli Takımlar ile olan sponsorluk anlaşmamızı 4 yıl daha uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiye dek olduğu gibi, önümüzdeki 4 yıl boyunca da, hem erkek hem de kadın Milli Takımlarımızı ve eMilli Takımımızı eşit derecede desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hızlı servis sektörünün dünyadaki en değerli markası McDonald’s, Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli takımları kapsayan sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Artarak güçlenen iş birliği kapsamında McDonald’s, erkek ve kadın A Milli Takımlar ile eMilli takım sponsorluğunu 2026 yılına kadar uzattı.

Konuyla ilgili düzenlenen imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, TFF Başkan Vekili ve Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Erkek Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve eMilli Takım Teknik Direktörü Tolga Atalay katılım gösterdi.

Konuyla ilgili değerlendirmesinde milli takımlara sponsorlukla verdikleri desteğin gururunu taşıdıklarını belirten McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee “Sponsorluk anlaşmamızı 4 yıl daha uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiye dek olduğu gibi, önümüzdeki 4 yıl boyunca da, hem erkek hem de kadın Milli Takımlarımızı ve eMilli takımımızı eşit derecede desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kanjee özellikle kadınların hayatın her alanında olduğu gibi spordaki gelişimlerine de katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, “Hem kadın futbolundaki önyargıları yıkmayı hem de hayatın her alanında var olma mücadelesi veren tüm kadınları cesaretlendirmeyi hedefliyoruz. Çalışanlarımızın yüzde 46’sı kadınlardan oluşuyor. McDonald’s Türkiye bünyesinde de kadın istihdamını çok önemsiyoruz” dedi.

Geleceğin restoran deneyimine ve spora yatırım!

Geleceğin restoran deneyimini ürün ve hizmetleriyle şimdiden tüketicilere sunduklarını ifade eden Kanjee, bu değerin oluşmasında sundukları lezzet kadar sosyal duyarlılıkla hareket etmelerinin de payı olduğunu vurguladı. Kanjee, “Türkiye’de 7000 kişinin istihdam edildiği, ürünlerinin yüzde 98’ini yerli kaynaklardan tedarik ederek hazırlayan, yenilikleri takip eden ve geleceğin restoran deneyimine yatırım yapan lider bir marka olarak, ülkemize verdiğimiz katma değeri artırarak devam ettireceğiz. 7’den 70’e herkesin tercih ettiği lezzetin en büyük temsilcisi kimliğimizle, milli takımlarımızın lezzet sponsoru olarak spora gönül vermeyi sürdüreceğiz” açıklamalarında bulundu.

Türk sporuna McDonald’s katkısı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de açıklamasında “İş birliğimizin ilk döneminde Mcdonald’s, A Milli Kadın Futbolunun gelişimine inandı. Yatırımları ile federasyonumuza büyük destek oldu. Yine 2020'de, hem Erkek hem Kadın Milli Takım Futbolcularımızın yer aldığı bir reklam filmi yayınlayarak sporun kapsayıcılığına vurgu yaptılar. Euro 2020'de, A Milli Futbol Takımımız için turnuvaya özel olarak Milli Burger Menüsü’nü hazırlayarak Milli Takımımıza destek oldular. 2021 yılında iş birliğimizi genişleterek eMilli Takımımıza Ana Sponsor oldular. Biz de McDonald’s ile olan güzel birlikteliğimizi sürdürerek, sponsorluk anlaşmamızı 4 yıllığına yeniledik” ifadelerini kullandı.

TFF Başkan Vekili ve Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ise McDonalds’ın, Türk futboluna olan desteğine ve bağlılıklarına vurgu yaptı. Kalkavan kadın milli furbol takımı yanında, Mcdonalds’ın gençleri de desteklediğinin altını çizerek; “McDonald's, sadece kadın futboluna değil, aynı zamanda eMilli Takımlarımıza da destek vererek Türk gençlerinin e-spor alanındaki yeteneklerini ortaya çıkarmaya yardımcı oldu. Bu iş birliğiyle, e-sporun popülerliğini artırmak ve gençlerimizin yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlamayı hedefledik” dedi.