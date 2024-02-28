Mega Metal'den 35 milyon dolarlık yeni anlaşma

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Yurt dışı yerleşik uluslararası bir müşteriyle 2024 sonuna kadar toplamda 3500 ton sipariş alınma konusunda yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. Bu siparişin 2024 ciromuza toplamda 35 milyon dolar katkı yapması bekleniyor." denildi.

Açıklama görüşlerine yer verilen Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, geçen yıl bir büyüme ivmesi yakalayarak, yılı 11 milyar TL'yi aşkın ciro ve 300 milyon TL net kar ile kapamayı başardıklarını belirtti.

Satışlarını geçen yıla göre yüzde 33 artırarak 43 bin tona ulaştırdıklarını kaydeden Turgut, "Şirketimizin önümüzdeki dönemde de bu hızlı ve güçlü büyümeyi sürdürmesini hedefliyoruz. Bu yeni iş birliği de hedeflerimizi gerçekleştirmede önemli bir basamak teşkil edecek." ifadelerini kullandı.