Mekem Robot, global makine üreticilerinin tedarikçisi olacak

19 Şubat 2018

DİLEK FİDAN

KAYSERİ - Fabrikalarda otomasyonu artıracak robotik sistemler kuran Mekem Robot, anahtar teslim projeler yürütüyor. Fabrikalara endüstriyel robotlar kurduklarını ve programlama hizmeti verdiklerini söyleyen Mekem Robot Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Koç, global pazarda öne çıkan makine üreticilerinin, robotlu otomasyon tedarikçisi haline gelmeyi hedeflediklerini belirtti.

Global pazardaki hedefleri doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarına odaklandıklarını belirten Koç, "Bugüne dek yürüttüğümüz çalışmaların karşılığını bu yıl almak istiyoruz. Ar-Ge çalışmaları ile makinelerde hem ilk yatırım hem de işletme maliyetlerini azaltacağız. Böylece işletmelerin verimliliği ve kârlılığını artırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Anahtar teslim projeler yürüttüklerini anlatan Emrah Koç, firmalara verdikleri garanti süresi boyunca ve garanti süresi bitiminde her türlü servis ve yedek parça desteğini verdiklerini söyledi. Meydana gelen sıkıntılara gerek uzaktan, gerekse uzaktan bağlantının yeterli olmadığı durumlarda bizzat ilgilenerek müşterilerin sorunlarını çözdüklerini ifade eden Koç, "Yedisi mühendis olmak üzere 15 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Hizmetlerimizi projelendirme, danışmanlık, tasarım, simülasyon, kurulum, devreye alma ve eğitim oluşturuyor. Resmi bir Kuka partneriyiz" dedi.

Müşterileri için anahtar teslimi projeler sunduklarını aktaran Emrah Koç, "İşletmeye en uygun otomasyon projelerinin oluşturulması için gereken mühendislik çalışmasını, robot ve robotun birlikte çalışacağı çevresel ekipmanların seçimini yapıyoruz. Ayrıca robotik sistemlerin, üretime hazır şekilde çizimlerini yapıp, düşük maliyet ve hızlı kurulum için gerekli tasarım faaliyetlerini yürütüyoruz. Tasarımı biten projelerin üretimden önce bütün olarak simülasyonlarının Kuka Sim Pro ve Solidworks ile yaparak olası hataların ve sorunların önüne geçiyoruz" diye konuştu. Tasarımı biten projeleri fabrikada devreye almadan önce, ön kurulumu kendi tesislerinde yaparak çalıştırdıklarını ve bu sayede kurulum süresini minimumda tutarak üretimin aksamasının önüne geçtiklerini ifade eden Koç, "Kurduğumuz sistemlerin tüm bileşenlerinin kullanımı için gerekli eğitimleri de veriyoruz" dedi.

Öte yandan robot yatırımları yapacak firmaların öncelikle yatırımın fizibilitesini iyi planlaması gerektiğini dile getiren Koç, "Çünkü robotik sistemler işletmedeki her noktaya veya her işe uygun olmayabiliyor. Bunun için robotik çözümler sunan firmaların doğru seçilmesi gerekiyor. Ayrıca robotik sistem yatırımı yapacak firmaların anahtar teslim çözüm almasında fayda var. Robot, yazılım ve çevre ekipmanlarının farklı yerlerden alınması durumunda, sistem kurulum süreci çok uzun ve maliyetli olabiliyor. Dolayısıyla yaşanan sorunlar, firmayı yapacağı yatırımdan soğutabilir" diye konuştu.

"Robotlar, pazarda kalıcı olabilmek için vazgeçilmez bir araç"

Sanayideki dönüşümün vazgeçilmez ekipmanları haline gelen robotik otomasyon teknolojilerinin, sanayi tesislerinin yeni üretim dinamiğini oluşturduğunu aktaran Emrah Koç, "Otomotivden nakliyeye, mobilyadan metal sanayiine kadar çok geniş bir alanda kullanılabilen endüstriyel robotlar, teknolojik ilerleme ile bütünleşerek pazarda kalıcı olmak isteyen işletmeler için artık vazgeçilmez bir araç. 2005 yılında kurulan Mekem Robot ise müşterilerin çeşitli ihtiyaçları doğrultusunda, robotlu veya robotsuz projeler için çözümler sunuyor. Firmamızı orta ve uzun vadede alanında öncü konuma getirmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.