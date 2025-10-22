Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Katırcı, “Teknolojik yatırım­larla, Pentan bazlı ve sıfır kar­bon salımına sahip sistemle­re geçtik. Böylece ürettiğimiz ürünler hem çevre dostu hem de yüksek performanslı hale geldi” dedi.

Yıllık kapasite 13.6 milyon metrekare

Türkiye’deki kontinyu pa­nel üreticileri arasında ise ön sıralarda yer aldıklarına atıf­ta bulunan Celalettin Hakan Katırcı, üretim kapasitele­ri hakkında şu bilgileri verdi: “Konya 3. OSB’de yer alan üre­tim tesislerimizde 14 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Geçtiği­miz yıl yaptığımız yatırımlar­la tesis alanını 41 bini kapa­lı olmak üzere toplam 65 bin metrekareye çıkararak üre­tim kapasitemizi de artırdık. Yine geçen sene devreye aldı­ğımız üçüncü üretim hattı ile de günlük 35 bin, yıllık ise 13.6 milyon metrekare kurulu ka­pasiteye ulaştık.”

Yüksek mukavemete sahip ürünler imal ediyor

Celalettin Hakan Katırcı, ürettikleri sandviç panelle­rin depreme ve yangına kar­şı yüksek dayanıklılığa sa­hip olduğunu belirterek, tüm ürünlerinde estetik ve güven­li çözümleri bir arada sun­duklarını bildirdi. Ürünleri­nin sağladığı mimari estetik ile kullanıldığı projeye değer kattığına atıfta bulunan Ka­tırcı, “Panellerimiz; uzun ömürlü yapılar inşa edilme­sine imkan tanıyor.

Depreme dayanıklı, yüksek yangın di­rençli ve üstün ısı yalıtım per­formansına sahip PUR-PIR dolgulu sandviç panellerimiz, spor tesislerinden endüstri­yel yapılarda, hangarlardan konutlara, soğuk hava depo­larından konteynerlere kadar geniş bir kullanım alanına sa­hip. Bu özelliklerinin yanında ürünlerimiz enerji tasarrufu­na da önemli ölçüde katkı sağ­lıyor” diye konuştu.

Kalitesini tescilledi

Üretim süreçlerinin kali­tesini yalnızca üretim gücüy­le değil, aynı zamanda sahip oldukları belgelerle de tescil­lediklerini aktaran Celalet­tin Hakan Katırcı, “Üretime başladığımız ilk günden bu yana kaliteyi temel ilke edin­dik. Ürünlerimizin uluslara­rası standartlara uygunlu­ğunu belgeleyen Artalix Ser­tifikası, bu yaklaşımımızın somut bir göstergesi. Rusya ve Bağımsız Devletler Top­luluğu (BDT) ülkelerinde ge­çerli olan GOST Belgesi ile de ürünlerimizin güvenlik ve ka­lite standartlarına uygunluk­larını uluslararası düzeyde kanıtladık. Çevre dostu üre­tim anlayışına önem veriyo­ruz. CCPL Belgesi ile çevre­ci üretim süreçlerine uygun­luklarını, Sıfır Atık Belgesi ile de atık yönetimi konusunda­ki duyarlılığımızı belgeledik” dedi.

Öte yandan, Efectis Yan­gın Belgesi ve yangına daya­nıklılık testlerini başarıyla tamamladıkları ‘Efectis Ser­tifikası’ ile ürünlerinin gü­venliğini net bir şekilde orta­ya koyduklarına atıfta bulu­nan Celalettin Hakan Katırcı, şunları kaydetti. “Ayrıca, üre­tim süreçlerimizin etkinliğini belgeleyen PCMS Sertifika­sı ve Türk Standartları Ensti­tüsü (TSE) tarafından verilen TSE Belgesi de ürünlerimizin standartlara ne derece uygun olduğunu gösteriyor.

Tüm bunların yanı sıra FM Appro­vals Belgesi alarak ürünleri­mizin yangın, patlama ve di­ğer risklere karşı güvenliğini test edip, doğruladık. Bu ser­tifikasyonla, ürünlerimizin uluslararası güvenlik stan­dartlarına uygunluğunu bir kez daha belgelemiş olduk. Kalite belgeleriyle destekle­nen bu yaklaşım sayesinde, Mekpan Panel olarak hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda güvenle tercih edi­len bir marka haline geldik.”