Mekpan Başkanı Katırcı: Sıfır karbon salımına sahip sistemlere geçtik
Türkiye’nin en yüksek kapasiteli panel üretimini, tek çatı altında gerçekleştirdiklerini söyleyen Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı; son yıllarda sürdürülebilirlik, çevresel sorumluluk, yüksek kalite ve üretim verimliliğini öncelikleri arasına koyduklarının altını çizdi.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Katırcı, “Teknolojik yatırımlarla, Pentan bazlı ve sıfır karbon salımına sahip sistemlere geçtik. Böylece ürettiğimiz ürünler hem çevre dostu hem de yüksek performanslı hale geldi” dedi.
Yıllık kapasite 13.6 milyon metrekare
Türkiye’deki kontinyu panel üreticileri arasında ise ön sıralarda yer aldıklarına atıfta bulunan Celalettin Hakan Katırcı, üretim kapasiteleri hakkında şu bilgileri verdi: “Konya 3. OSB’de yer alan üretim tesislerimizde 14 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız yatırımlarla tesis alanını 41 bini kapalı olmak üzere toplam 65 bin metrekareye çıkararak üretim kapasitemizi de artırdık. Yine geçen sene devreye aldığımız üçüncü üretim hattı ile de günlük 35 bin, yıllık ise 13.6 milyon metrekare kurulu kapasiteye ulaştık.”
Yüksek mukavemete sahip ürünler imal ediyor
Celalettin Hakan Katırcı, ürettikleri sandviç panellerin depreme ve yangına karşı yüksek dayanıklılığa sahip olduğunu belirterek, tüm ürünlerinde estetik ve güvenli çözümleri bir arada sunduklarını bildirdi. Ürünlerinin sağladığı mimari estetik ile kullanıldığı projeye değer kattığına atıfta bulunan Katırcı, “Panellerimiz; uzun ömürlü yapılar inşa edilmesine imkan tanıyor.
Depreme dayanıklı, yüksek yangın dirençli ve üstün ısı yalıtım performansına sahip PUR-PIR dolgulu sandviç panellerimiz, spor tesislerinden endüstriyel yapılarda, hangarlardan konutlara, soğuk hava depolarından konteynerlere kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Bu özelliklerinin yanında ürünlerimiz enerji tasarrufuna da önemli ölçüde katkı sağlıyor” diye konuştu.
Kalitesini tescilledi
Üretim süreçlerinin kalitesini yalnızca üretim gücüyle değil, aynı zamanda sahip oldukları belgelerle de tescillediklerini aktaran Celalettin Hakan Katırcı, “Üretime başladığımız ilk günden bu yana kaliteyi temel ilke edindik. Ürünlerimizin uluslararası standartlara uygunluğunu belgeleyen Artalix Sertifikası, bu yaklaşımımızın somut bir göstergesi. Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde geçerli olan GOST Belgesi ile de ürünlerimizin güvenlik ve kalite standartlarına uygunluklarını uluslararası düzeyde kanıtladık. Çevre dostu üretim anlayışına önem veriyoruz. CCPL Belgesi ile çevreci üretim süreçlerine uygunluklarını, Sıfır Atık Belgesi ile de atık yönetimi konusundaki duyarlılığımızı belgeledik” dedi.
Öte yandan, Efectis Yangın Belgesi ve yangına dayanıklılık testlerini başarıyla tamamladıkları ‘Efectis Sertifikası’ ile ürünlerinin güvenliğini net bir şekilde ortaya koyduklarına atıfta bulunan Celalettin Hakan Katırcı, şunları kaydetti. “Ayrıca, üretim süreçlerimizin etkinliğini belgeleyen PCMS Sertifikası ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TSE Belgesi de ürünlerimizin standartlara ne derece uygun olduğunu gösteriyor.
Tüm bunların yanı sıra FM Approvals Belgesi alarak ürünlerimizin yangın, patlama ve diğer risklere karşı güvenliğini test edip, doğruladık. Bu sertifikasyonla, ürünlerimizin uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğunu bir kez daha belgelemiş olduk. Kalite belgeleriyle desteklenen bu yaklaşım sayesinde, Mekpan Panel olarak hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda güvenle tercih edilen bir marka haline geldik.”