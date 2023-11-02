Mem Solar güneş paneli üretimine başladı

MEM Solar Genel Müdür Yardımcısı Fırat Es, üretimini gerçekleştirdikleri güneş panelleri ile 2024'ün ikinci yarısında Amerika pazarında yer almayı planladıklarını söyledi. Es, yarı-iletken FV hücrelerin üretimi için fizibilite çalışmalarını da sürdürdüklerini bildirdi.

Fırat Es, güneş paneli üretimine yönelik yatırım için normal şartlarda mart ayında üretime geçeceklerini, 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı faaliyet gösterecekleri tesisin ağır hasar almasıyla üretime 6 aylık gecikmeyle başladıklarını anımsattı. Ekim ayında üretime geçtiklerini, yıllık üretim kapasitesine 2024 yılı ocak ayı itibarıyla ulaşmayı öngördüklerine dikkat çeken Fırat Es, reel üretim kapasitesini adım adım 7/24’e çıkaracaklarını kaydetti. FV güneş paneli üretimi alanında yıllarca Bloomberg Tier-1 listesinde yer alan Talesun lisansı altında yatırım gerçekleştirdiklerini ifade ede Fırat Es, “Mevcut ürünlerimiz 540W-555W güç aralığında cam/cam çift yüzlü ve cam/film tek yüzlü PERC tipi endüstri standardı paneller. Ayrıca, sektördeki hızlı ilerlemeleri takip ederek, 2024 Ocak ayında üretim hattımızı, aynı boyuttaki panellerden yüzde 5 daha fazla güç alabileceğimiz 570W-585W aralığındaki TOPCon teknolojisine yükseltme planlarını gerçekleştirdik. 2024 yılında ürün gamımızı bu panelleri de ekleyerek genişleteceğiz.” dedi.

Tedarik zincirinde yaşanacak olası krizlere karşı dayanıklılıklarını artırmak amacıyla güneş paneli üretiminde kullanılan ham maddelerin yerlileştirilmesi ve sertifikasyonu konusundaki çalışmalarını da sürdürdüklerine değinen Fırat Es, “2023 sonunda yüzde 50'nin üzerinde yerli içeriğe sahip panelleri ürün gamımıza eklemeyi planlıyoruz. Şu an için iç pazara yönelik üretim gerçekleştiriyoruz. Özellikle Amerika'da sertifikasyon süreçlerimizi tamamlayıp 2024'ün ikinci yarısında Amerika pazarında yer almak için çalışmalarımızı başlattık.” diye konuştu.

“Yerli üretime destek verilmeli”

Şu anda dünyadaki en büyük güneş paneli üreticisinin Çin olduğunu ve önümüzdeki 5 yıl içinde liderliğini sürdüreceğini tahmin ettiklerini anlatan Fırat Es, Hindistan ve Amerika'nın da büyük adımlar atmasını beklediklerini vurguladı. Özellikle Amerika ve Avrupa'nın Çin üretimi panellere ve ham maddelerin kullanımına yönelik uyguladığı veya uygulayacağı sınırlandırma politikalarının bu konuda belirleyici olacağını aktaran Fırat Es, şöyle devam etti: “Çin, sadece en büyük panel üreticisi olmakla kalmıyor, aynı zamanda paneli oluşturan ham maddelerin ve üretim ekipmanlarının en büyük üreticisi ve ihracatçısıdır. FV üretim ekosisteminin Çin'den dünyaya yayılabilmesi için pazarın büyümesine zarar vermeden yerli üretime destek verilmesi gerekiyor. Amerika'nın "Inflation Reduction Act (IRA)" ile attığı adımlar, Amerika'da üretimin canlanmasına yönelik heyecan verici yatırım haberlerine yol açtı, ancak başarının garantisi henüz verilemez.”

MEM Solar’ın uzun yıllardır Bloomberg Tier-1 listesinde yer alan Talesun markasının lisanslı üreticisi olarak yer aldığını, ürettikleri panellerin, Tier-1 standartlarına uymak, kaliteyi sağlamak ve tedarik yönetimini düzgün bir şekilde yürütmek için gerekli süreçlerden geçtiğini dile getiren Fırat Es, “Ürünlerimiz Talesun markası altında satılmaktadır ve 15 yıldan fazla süredir sektörde yer edinmiş olan firmanın garantisi altındadır. Bunun dışında, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından, bölgeden uzman profesyonelleri bünyemizde bulundurarak firmanın standartlarını sağlamak ve know-how transferini en verimli şekilde gerçekleştirmek amacıyla önemli adımlar attık. Bu nedenle, Çin'de üretilen en yüksek kalite standardına sahip panellerin Türkiye'de üretildiği bir konumda bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Panel üretiminde homojen bir ekosistem oluşturulmalı”

Kısa vadede, enerji yatırımcılarının finansmana erişiminin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Fırat Es, pazarın canlanması ve güneş paneli talebinin artmasını sağlamanın en büyük sorunları olduğunu bildirdi. Orta vadede, ham madde tedarik zincirinin Çin tekelinden çıkarak daha homojen bir ekosistemin oluşturulmasının öncelikli olmasını isteyen Es, “Uzun vadede ise dünya enerji ihtiyacının artışını karşılamak için FV teknolojisinin kullanılmasının gerekliliği göz önüne alındığında, panel verimliliğinin artırılması ve kullanılan malzemelerin tüketiminin azaltılması gibi konularda önemli adımların atılması gerekmektedir.” dedi.

Panel yatırımı 300 kişiye istihdam sağlayacak

İlk hedeflerinin üretimlerini tam kapasiteye çıkarmak ardından yenilikçi ürünler üzerinde çalışmaya başlamak olduğunu belirten Fırat Es, özellikle karbon ayak izini azaltma, maliyet düşürme ve üretim hattında otomasyon ve izlenebilirlik seviyesini artırma gibi konularda çalışmalar yapmayı planladıklarını bunlarla ilgili ekiplerini oluşturduklarını dile getirdi. Es, çatı GES’lerle harcadıkları elektriğin bir kısmını güneş enerjisinden karşıladıklarını da bildirdi. Es, güneş enerjisi yatırımıyla 300 kişiye istihdam sağlamanın, göçü önleyecek ve aynı zamanda Kahramanmaraş'ta yüksek teknolojik üretime öncülük etmenin ve yenilenebilir enerji üretimine katkıda bulunmanın heyecanını yaşadıklarını sözlerine ekledi.

MEM Solar’ın da aralarında bulunduğu grup şirketleri arasında; Kahramanmaraş'ta tekstil sektöründe MEM Tekstil, Yalova'da tersane sektöründe Tersan, İspanya ve Türkiye’de çelik boru üretiminde Noksel faaliyet gösteriyor. Şirketin, Türkiye'nin farklı bölgelerinde 1 gigavat kapasiteli enerji yatırımları da bulunuyor.