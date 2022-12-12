Mercedes-Benz Türk’ten Kuzey Amerika için özel üretim tesisi

Daimler Buses otobüs geliştirme ağı içinde, tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen paslanmaz çelik gövdenin prototipleri Türkiye’de üretilirken, montaj testleri de Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Mercedes-Benz Tourrider’ın paslanmaz çelikten mamul karoserisinin imalatı için yeni bir tesis kurduklarını söyleyen Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, inşa ettikleri bu yeni tesisin yerleşimini, ekipmanlarını ve iş akışlarını yalın üretim prensipleri çerçevesinde, verimlilik, ergonomi ve kaliteyi gözeterek Mercedes-Benz Tourrider’a özel olarak tasarladıklarını, boya ve montaj seri üretim süreçlerini de düzenlediklerini belirtti.

Yeni Tourrider’ın Mercedes-Benz markasıyla Amerika pazarına sunulan ilk otobüs olmasının yanında, üretiminin Hoşdere Fabrikasında gerçekleşmesinin önemine değinen Acicbe, “Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, Mercedes-Benz Tourrider’ın AR-GE faaliyetlerinde de önemli sorumluluklar üstlendi. Kuzey Amerika pazarındaki talepler doğrultusunda oluşturulan yeni otobüs projesinde hammadde olarak paslanmaz çelik seçildi. Böylece korozyon dayanımında pazarın beklentilerini karşılayan bir konsept sunuldu. Daimler Buses otobüs geliştirme ağı içinde, tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen paslanmaz çelik gövdenin prototipleri Türkiye’de üretilirken, montaj testleri de Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.

Otobüslerin üretimde devreye alınması ve satış sonrasında Amerika’daki servislerde bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için gerekli olan uygulamaların Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Diyagnoz Ekibi tarafından özel olarak geliştirildiğini söyleyen Bülent Acicbe sözlerine şöyle devam etti: “Gelecekte bu uygulamalarla ilgili oluşabilecek değişiklik ve destek taleplerinin de yine söz konusu ekip tarafından karşılanması planlanıyor. Ayrıca ilk defa bu otobüse özel, çok yüksek enerjileri sönümleme özelliği olan bir tampon geliştirildi. Bu sayede belli bir hıza kadar çarpmalarda aracın ön yüzeyindeki parçaların korunması ve aracın yola devam etmesi sağlanıyor. Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, sürekli iyileştirme prensibi ve yeni projeleri ile iç pazardaki başarısının yanı sıra gerçekleştirdiği ihracatla da Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam etmeyi hedefliyor.”