Mercedes-Benz Türk'ten yenilenebilir enerji hamlesi

Başak Nur GÖKÇAM

‘Yeşil Hedefler’ programı kapsamında 2039 yılına kadar üretim sırasında sıfır karbondioksit salımı gerçekleştirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, “Tam kapasite olarak devreye aldığımız GES, yeşil enerjiye dönüşümde bizim için çok önemli bir adım. Bizim burada üreteceğimiz elektrik, yaklaşık bin 600 hane halkının elektrik tüketimine eş değer. Yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak, enerji ve su verimliliğini iyileştirmek de önceliklerimiz arasında.

Bu kapsamda sürdürülebilirlik çalışmalarımızı devam ettirerek otomotiv sektörüne öncülük ettiğimizi söylemekten gurur duyuyorum” dedi. Mercedes-Benz Türk olarak doğanın korunmasının her zaman öncelikli olduğunu vurgulayan Acicbe, “Yenilenebilir kaynaklara yönelmek hepimiz için öncelik olmalı.

Biz de bu bilinçle, Mercedes-Benz Türk’ün tesislerinde güneş enerjisi kullanma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sorumlulukla hareket ederek diğer kuruluşlara da örnek olacağımızı ümit ediyoruz” diye konuştu.

Yılda 52 bin 650 ağaç kurtarılacak

Yılda yaklaşık 4 milyon kWh elektrik tüketen tesise kurulan 3.5 MWp gücündeki Güneş Enerjisi Santrali ile yıllık 4.5 milyon kWh elektrik enerji üretimi hedefleniyor. Pazarlama Merkezinin elektrik enerjisi ihtiyacının tamamı, 27 invertör ve 6 bin 370 panele sahip Güneş Enerjisi Santralinden karşılanacak.

Santral ile yıllık 2 bin 762 ton karbondioksit emisyon azaltımı sağlanması hedeflenirken, elde edilen tasarruf GES’in toplam elektrik üretim miktarı için yıllık 52 bin 650 ağaca eşdeğer düzeyde olacak. Öte yandan fabrikayla ilgili sürecin devam ettiği yatırımlar kapsamında ise fabrika elektrik ihtiyacının yüzde 80’inin güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor.