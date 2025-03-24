Mercedes Benz'den çalışanlarına teklif! İşten gönüllü ayrılana 20 milyon TL'lik tazminat

Mercedes-Benz, idari kadrosunda gerçekleştireceği işten çıkarmalar için yeni bir çözüm önerdi. Şirket, uzun süreli çalışanlarına gönüllü ayrılma teklifinde bulunarak, 500 bin euroyu (yaklaşık 20 milyon TL) aşan tazminat ödeyeceğini belirtti. Bu adım, şirketin tasarruf programı kapsamında iş gücünü azaltmaya yönelik olarak atıldı.

"Mercedes-Benz sorumluluğunun bilincinde"

Mercedes-Benz, 2034 yılına kadar geçerli olan iş garantisi nedeniyle zorunlu işten çıkarmalardan kaçınmak zorunda. Bu nedenle, şirket iş gücünü azaltmak için çalışanlarına cazip mali teşvikler sunmayı tercih etti. CNBC-e'nin aberine göre şirketin bir sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında “Mercedes-Benz, çalışanlarına karşı sorumluluğunun bilincinde. Sosyal açıdan adil ve sorumlu bir şekilde hareket ediyoruz” dedi.

Çalışanlar, şirketin intranet sistemi üzerinden işten ayrıldıklarında alacakları tazminat hakkında bilgi alabiliyor. Ancak, Mercedes-Benz, bu tekliften kaç çalışanın yararlanacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Çalışan temsilcilerine göre, bu işten çıkarmalar yalnızca idari personeli etkileyecek ve binlerce kişiyi kapsayacak.

5 milyar Euro'luk tasarruf hedefi...

Handelsblatt gazetesine göre, 30 yıl kıdemi olan ve aylık 9 bin Euro brüt maaş alan 55 yaşındaki bir ekip liderine 500 bin eurodan fazla, 20 yıllık kıdemi olan ve aylık 7 bin 500 Euro kazanan 45 yaşındaki bir yöneticiye ise 300 bin eurodan fazla tazminat ödenmesi bekleniyor. Bunun yanında aynı zamanda Mercedes-Benz, daha önce yaptığı açıklamalarda, 2027 yılına kadar 5 milyar Euro tasarruf etmeyi hedeflediğini duyurmuştu.