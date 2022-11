Metatime, üç yılda 100 milyar dolar pazar payına ulaşmayı hedefliyor

Takip Et

Türkiye’nin ilk ve dünyanın en büyük solidity destekli blockchain tabanlı dijital veri bankası olmaya hazırlanan Metatime, dünyanın geniş kapsamlı blockchain ekosistemini inşa ederek büyük bir ekonomik değeri Türkiye’ye kazandırmayı, vizyonu ve altyapısıyla da globaldeki örneklerini geride bırakmayı amaçlıyor.

Milyonlarca dolar harcamalarla ve alanında üstün yetenekli bir çekirdek kadro ekip ile Ar-Ge çalışmalarına 2019 yılında başlayarak 2022 yılında gönüllü olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark denetimi ve onayıyla, yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan Metatime Teknoloji AŞ, yüzlerce farklı sektör için hayatı kolaylaştıran, ölçeklenebilir teknolojiler geliştiriyor.

70’in üzerinde dijital ürünüyle şimdiye kadar dünyada yapılmış en kapsamlı ve sektöründe hızla büyüyen blockchain ekosistemi projesi olan Metatime, kendi oluşturduğu blok zincir ağı Metachain üzerinde verilerin saklanması, akıllı kontrat, dijital varlık yönetimi, NFT platformu, stablecoin, borsa, reel varlıkların dijital varlıklara dönüştürülmesi gibi farklı ürünleri ile dikkat çekiyor.

Dijital dönüşüm çağının bir gereği olarak gündelik yaşamın her alanına dokunma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Metatime Kurucu Ortağı Yusuf Sevim, şöyle konuştu: “Türkiye’nin ilk ve en büyük solidity destekli blockchain tabanlı dijital veri bankası olmaya hazırlanıyoruz. Gündelik hayata entegre dijital ürünlerimizle herkesin hayatlarının her anında blockchain kullanmasına olanak tanıyoruz. Tamamen kendi inovasyonumuz olan ‘Proof of Meta’ konsensüsü, merkeziyetsiz ağ yapısına sahip MetaChain ürünümüz ile Türkiye’den dünyaya en hızlı ve en güvenilir hizmeti sunacağız.”

2025 yılında 3 binden fazla istihdam beklentisi

İstanbul'da mevcut iki merkezinin yanı sıra Dubai, Litvanya, İsviçre, Amerika ve İngiltere merkezlerinin açılmasıyla ilgili çalışmalara da başladıklarını aktaran Sevim, “2022 yılı itibariyle yetmişi yazılımcı olmak üzere, yüzden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu sayıyı 2023 yılı içinde bine, 2025 yılı itibariyle de üç binin üzerine çıkarma ihtiyacımız var. Yüksek istihdam stratejimizle beyin göçünü tersine çevirecek ve nitelikli iş gücünü ülke sınırları içinde tutmuş olacağız. Amacımız üç yıl içinde dünyanın en büyük 3 blockchain ekosisteminden biri olmak. Metaverse’e geçiş sürecine de Türkiye’yi merkez alarak öncülük edeceğiz” dedi.

Teknolojisi ile ülkeye katma değer sağlıyor

Yusuf Sevim, “MetaChain blokzinciri ile dünyanın en kapsayıcı ekosistemini inşa ederek büyük bir ekonomik değeri Türkiye’ye kazandıracağız. Metatime’ın şeffaf veri alışverişine olanak tanıyan, veri sızıntılarının ve manipülasyonunun önüne geçen güvenli ve verimli altyapısı sayesinde kısa süre içinde globaldeki örneklerini geride bırakacağını öngörüyoruz. Vizyonumuz içinde, uluslararası ölçekte blockhain ağları içerisinde ilk sıraya yükselmek yer alıyor. Türkiye’de mevcut 5 milyonun üzerinde dijital varlık kullanıcısının itibari varlıklarını ülke içinde tutarak, ilk üç yılda 100 milyar doların üzerinde bir pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz. Üstelik bunun karşılıklarını da tamamen Türk bankalarında şeffaf bir şekilde muhafaza etmek suretiyle hem teknolojimizle hem stratejimizle ülkemize azami katma değer sağlamak istiyoruz” diye konuştu.