Mia, MEGVII’nin tek iş ortağı olacak
Mia Teknoloji, yapay zeka ve bilgisayarlı görü teknolojileri alanında faaliyet gösteren Çin merkezli MEGVII ile Türkiye pazarını kapsayan münhasır iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu.
Anlaşma kapsamında Mia Teknoloji, MEGVII’nin Türkiye’deki tek yetkili iş ortağı olacak. 2011 yılında Pekin’de kurulan MEGVII, dünya genelinde tanınan Face++ bilgisayarlı görü platformunun ve Brain++ derin öğrenme altyapısının geliştiricisi. Şirket, yapay zeka, bilgisayarlı görü, AIoT, akıllı cihazlar, robotik ve akıllı lojistik alanlarında donanım-yazılım bütünleşik çözümler sunuyor.
Anlaşma çerçevesinde Mia Teknoloji, yüz tanıma, akıllı güvenlik ve geçiş kontrol sistemleri başta olmak üzere MEGVII’ye ait yapay zeka ve bilgisayarlı görü çözümlerinin Türkiye’de satış, pazarlama, entegrasyon ve proje uygulamalarını yürütecek. İş birliğinde amaç, mühendislik, yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu yetkinlikleriyle MEGVII teknolojilerini Türkiye pazarına taşımak olduğu paylaşıldı.