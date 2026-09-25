Mia, MEGVII’nin tek iş ortağı olacak

Anlaşma kapsamında Mia Teknoloji, MEGVII’nin Türkiye’deki tek yetkili iş ortağı olacak. 2011 yılında Pekin’de kurulan MEGVII, dünya genelinde tanınan Face++ bil­gisayarlı görü platformunun ve Brain++ derin öğrenme altyapısının geliştiricisi. Şirket, yapay zeka, bilgisayarlı görü, AIoT, akıllı cihazlar, ro­botik ve akıllı lojistik alanlarında donanım-ya­zılım bütünleşik çözümler sunuyor.

Anlaşma çerçevesinde Mia Teknoloji, yüz tanıma, akıllı güvenlik ve geçiş kontrol sistemleri başta olmak üzere MEGVII’ye ait yapay zeka ve bilgisayarlı görü çözümlerinin Türkiye’de satış, pazarlama, entegrasyon ve proje uygulamalarını yürütecek. İş birliğinde amaç, mühendislik, yazılım geliş­tirme ve sistem entegrasyonu yetkinlikleriyle MEGVII teknolojilerini Türkiye pazarına taşı­mak olduğu paylaşıldı.