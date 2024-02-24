MİA Teknoloji’den ABD’de 90 milyon dolarlık işbirliği

Birol BOZKURT

Bilişim ve teknoloji alanında yazılım geliştiren MİA Teknoloji, ABD’li bir firma ile sağlık alanındaki yazılımlarının lisans haklarının devrine ilişkin sözleşme imzaladı.

Sağlık yazılım lisans haklarının şirketin yüzde yüz iştiraki olan New York merkezli MIA Tech Corporation unvanlı iştirakine devredilmesi ve iştirak şirketinin yüzde 51 hissesinin ABD merkezli yatırımcı firmaya satılmasına ilişkin sözleşme dün düzenlenen bir törenle imzalandı.

Sözleşme ile MIA Tech Corporation şirketi toplamda 90 milyon dolarlık bir lisans satışı gerçekleştirecek. MİA Teknoloji bu ortaklık ile 46 milyon doları kasasına koyacak. Anlaşma geçtiğimiz günlerde KAP’a bildirilmiş ve sonrasında şirketin Borsa İstanbul’daki hisselerinde hızlı bir yükseliş yaşanmıştı.

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Ünal, bu sözleşme ile Türkiye’yi küresel sağlık teknolojileri pazarında önde gelen merkezlerden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Türkiye’yi sağlık teknolojilerinin merkezi yapmak istiyoruz”

MİA Teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, yazılım geliştirme, entegrasyon ve çözüm sağlama alanlarında Türkiye dışında Katar, Amerika Birleşik Devletleri ve Fas’ta faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ABD’deki şirketlerinin yüzde 51 hissesinin adı açıklanmayan ABD’li bir firmaya satılmasıyla dünya pazarına doğrudan erişim imkanına kavuşacaklarını söyleyen İhsan Ünal, “ABD merkezli yatırımcı bir firma ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda MIA Tech Corporation iştirak şirketimiz toplamda 90 milyon dolarlık bir lisans satışı gerçekleştirecek. Bu sözleşme ile Türkiye’yi küresel sağlık teknolojileri pazarında önde gelen merkezlerden biri haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yatırım alan yerli ve milli yazılımının, bir ülkenin tüm sağlık faaliyetlerini merkezi bir platform üzerinden entegre bir şekilde yönetilmesini sağladığına değinen Ünal; “Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılımımız sağlık sistemlerinde kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak ölçekte bir sistem sunuyor. Bu sistem, uygulama yapılan ülkelerin ya da bölgelerin sağlık altyapısı anlamında kalkınmasını sağlamasının yanı sıra nitelikli iş gücüne de önemli ölçüde katkı sağlayarak ileri düzey sağlık çözümleri/hizmetleri sunacak” diye ekledi.

“Uzaktan sağlık hizmetinde milyonlara ulaşmak istiyoruz”

Dijital sağlık alanındaki yatırım ve hedeflerine değinen MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Ünal, yeni yatırımlarıyla birlikte bulundukları bölgelerdeki sağlık merkezlerinin altyapısı güçlendirilerek, tıbbi ekipman ve çözüm odaklı teknolojilerin temin edilmesini sağlayarak, dijital sağlık platformları aracılığıyla hastaların takibi ve yönetiminin kolaylaştırılmasında destek sağlayacaklarını söyledi.

Kuzey Afrika'da ki sağlık hizmetlerine erişimi artırmak için yerel sağlık kuruluşlarıyla iş birliği yapılması yönündeki faaliyetlere ağırlık vereceklerini belirten Ünal, “Bölgelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştireceğiz. Örneğin; Orta Doğu'da kronik hastalıkların yönetimi için yenilikçi çözümler sağlarken, Kuzey Amerika’da ise yaşlanan nüfusa yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi noktasında aktif rol alacağız. En büyük hedefimiz ise; uzaktan sağlık hizmeti yazılımlarımızı globalde bu sisteme entegre olan ve kullanan milyonlarca üyeye ulaşacak bir sistemi geliştirmek ve tüm bu süreçleri karma gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri ile yönetilmesini sağlamak” diye konuştu.