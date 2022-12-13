Micro Focus, SMAX ile kurumsal hizmet yönetimini akıllı ve basit hale getiriyor

Micro Focus, kurumsal ve BT hizmet yönetimi çözümü SMAX’i Türkiye’deki müşterilerine sağlamak için iş ortakları Konsalt ve Bulutistan ile birlikte “Daha Akıllı, Daha Basit, Yerel Kurumsal Hizmet Yönetimi” adını taşıyan yeni bir proje hayata geçirdi. Projenin lansmanı İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

Günümüzde şirketlerin dijitalleşme ihtiyacı hızla artarken BT servis yönetimi de organizasyonların sağladıkları, aldıkları ve dahil oldukları tüm hizmetlerin ölçülmesinde ve takip edilmesinde giderek daha kritik bir rol oynuyor. Aynı zamanda organizasyonların özellikle operasyonlarının dijital hafızasını koruyarak optimizasyonunun sağlanması, görünürlüğün artırılması ve maliyet etkin yönetimin mümkün kılınması da önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Bu kapsamda Micro Focus da 20 yılı aşkın servis yönetimi deneyimi ile yeni nesil teknolojiler kullanarak Micro Focus Service Management X (SMAX) ürünüyle tüm bu ihtiyaçları karşılıyor. Micro Focus’un hayata geçirdiği yeni proje de SMAX, BT ve Kurumsal Servis Yönetimi ile BT Varlık Yönetimi’ni tek platformda bir araya getiriyor, otomasyon, analitik ve makine öğrenmesi özellikleri sağlayabilen güçlü bir çözüm ortaya koyuyor.

Şirketler lokal veri merkezlerinde Micro Focus çözümleriyle hizmet alabilecek

300’den fazla çözüm ile şirketlerin dijital dönüşümünü destekleyen Micro Focus, yeni projeyle; regülasyonlar nedeniyle yurt dışında veri ve uygulama bulunduramayan şirketlerin Türkiye’deki lokal veri merkezlerinden yine Micro Focus çözümleriyle hizmet almasını sağlayacak. Projede Micro Focus’un SMAX ürünü kullanılırken Bulutistan SMAX’ın lokal altyapı sağlayıcısı olacak. Konsalt Bilgi Teknolojileri de hizmet sağlayıcısı olarak projeye destek verecek.

İhtiyaca göre üç farklı kullanım şekli var

Teknolojik gelişmelerle birlikte şirketlerin BT altyapılarının daha karmaşık bir hal alırken, çalışan sayısıyla birlikte duyulan destek ihtiyacının da arttığını belirten Micro Focus Türkiye ve Yunanistan Genel Müdürü Zafer Akın, “SMAX çözümü şirketlerin ihtiyaç duyduğu Servis Masası süreçlerini kullanıcı dostu ekranlar ve merkezi bir platform üzerinden yönetme olanağı sunuyor. Makine öğrenmesi gibi sezgisel teknolojilerle destekli çözüm işin ihtiyacına göre bulutta, kurum içi veya hizmet temelli üç şekilde kullanılabiliyor. Böylelikle içinde yaşadığımız teknoloji çağında sektörün ve şirketin ölçeğinin ihtiyacı yönünde BT servis masası ve hizmet yönetimi süreçlerinde esnek seçeneklerle otomasyon sağlanıyor” dedi.

“Bulut teknolojileri dijital dönüşümün en kritik unsurlarından”

Dijital dönüşümün hızlanırken bulut teknolojilerinin bu dönüşümün en kritik unsurlarından biri haline geldiğini ifade eden Akın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Benimsediğimiz yeni bulut teknolojileri kullanan altyapı sayesinde üretici olarak çözümlerimizi servis olarak sağladığımız gibi, özellikle regülasyon gerekliliği yurt dışında veri ve uygulama bulunduramayan müşterilerimiz için partnerlerimizin, lokal veri merkezilerinde çözümlerimizi servis sağlayıcı olarak sağlamasına olanak tanıyoruz. Bu noktada da bu proje bizim için çok önemli.”

“Geniş bir pazara ulaşacağız”

Yaklaşık 12 yıldır Micro Focus ile ciddi bir iş ortaklığı içinde olduklarını belirten Konsalt Bilgi Teknolojileri Yönetici Ortağı Özgür Kayım, Türkiye'nin önemli kuruluşlarında BT Hizmet Yönetimi ve SMAX projelerini birlikte başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Kayım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Konsalt olarak önümüzdeki dönem stratejimizi etkin ve kaliteli bir yerel SaaS sağlayıcısı olmak olarak belirledik. Geçmiş saha ve müşteri deneyimimizi Bulutistan gibi güçlü bir bulut altyapı sağlayıcısı ile birleştirerek, bu alanda hizmet almak isteyen geniş bir pazara ulaşacağız. Bu birliktelik ile müşterilerimize kullanım kolaylığı, yerel destek, standartlara uyumluluk, ölçeklenme ve iyi bir son kullanıcı deneyimi gibi avantajlar sağlayacağız.”

"Müşteriler çeviklik ve maliyet avantajı yakalayacak”

Lokal SaaS tercih etmenin işletmeler açısından birçok avantaj ve fayda sağladığını ifade eden Bulutistan Global Genel Müdürü Önder Şahin ise, “Bugün dünyanın önde gelen yazılım şirketi Micro Focus’un on-prem çözümü olan SMAX’in Bulutistan’ın bulut altyapısı üzerinden firmalara ‘as a service’ hizmeti olarak sunulmasına katkı sağlamış olduk. Bu yolculukta Türkiye’nin en önde gelen danışmanlık şirketi olan Konsalt’ın bilgi ve tecrübesini de dahil ederek müşterilerimize uçtan uca donanım/altyapı, yazılım ve danışmanlık bileşenlerini bir paket olarak sunarak, müşterilerimizin bu çözümü çok hızlı kullanma, hayata geçirme ve büyüme gibi eylemlerini çevik ve maliyet avantajlı halde yapmalarını sağlayacağız” dedi.