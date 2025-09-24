Micron, yapay zekâ çip talebiyle hedef fiyatlarını yukarı taşıttı

Yapay zekâ çiplerine yönelik talep, Micron Technology’nin finansal görünümünü güçlendirdi. Şirket, 2025 mali yılı ilk çeyreğinde 12,5 milyar dolar gelir ve yüzde 51,5 brüt kâr marjı beklediğini açıkladı. Bu rakamlar, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

HBM çipleri satış rekoru kırdı

Micron CEO’su Sanjay Mehrotra, yalnızca dördüncü çeyrekte HBM (yüksek bant genişlikli bellek) gelirlerinin 2 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Mehrotra, 2026 yılı için HBM üretim kapasitesinin şimdiden satış anlaşmalarıyla dolduğunu, HBM4 fiyatlarının ise HBM3E’ye göre “önemli ölçüde daha yüksek” olduğunu vurguladı.

Analistlerden hedef fiyat güncellemesi

Bu güçlü görünüm Wall Street analistlerinin de beklentilerini yükseltmesine yol açtı.

JP Morgan, Micron için hedef fiyatı 185 dolardan 220 dolara çıkardı.

Piper Sandler ise 165 dolarlık hedefini 200 dolara revize etti.

Analistler, Micron’un Nvidia ile güçlü işbirliği, yapay zekâ yatırımlarındaki stratejik konumlanması ve CHIPS yasası kapsamında aldığı 6,2 milyar dolarlık teşvik nedeniyle hisse için yükseliş potansiyelinin sürdüğünü belirtti.

Piyasalarda güven artıyor

Uzmanlara göre, Micron’un yüksek marjlı HBM satışları ve uzun vadeli anlaşmalarla garanti altına alınmış üretim kapasitesi, şirketi yapay zekâ destekli donanım yarışında öne çıkarıyor. Bu durum, hem kurumsal yatırımcıların hem de analistlerin güvenini pekiştiriyor.