Microsoft Türkiye ve Alternatif Bank’tan erişilebilirlik odaklı proje

Alternatif Bank, “herkes için erişilebilir bankacılık” hedefi doğrultusunda yeni bir sosyal inovasyon projesine imza attı.

Banka, Microsoft Türkiye iş birliğiyle düzenlediği “Engelsiz Bankacılık Hackathonu” ile gençlerin teknoloji odaklı fikirlerini finansal erişimi kolaylaştırmak için kullanmalarını teşvik edecek.

Hackathon, 23-24 Ekim tarihlerinde Microsoft İstanbul Ofisi’nde gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, Microsoft Azure platformu üzerinde yapay zekâ temelli projeler geliştirirken, Alternatif Bank ve Microsoft ekiplerinden mentorluk desteği alacak.

“Gençlerin enerjisiyle engelsiz bankacılığa yön vereceğiz”

Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri ve Operasyon’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zafer Vatansever, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, gençlerin toplumsal konulara duyarlılığının finansal erişim açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vatansever, “Gençlerin enerjisi ve yenilikçi bakış açıları, engelli bireylerin günlük bankacılık deneyimlerini kolaylaştıracak çözümler üretmemize katkı sağlayacak. Microsoft Türkiye iş birliğiyle düzenlediğimiz bu hackathon, dijitalleşme stratejimizi güçlendirirken, kapsayıcı bankacılık anlayışımızın da altını çiziyor. Amacımız, engelsiz bir dünyanın finansal altyapısını hep birlikte inşa etmek” dedi.

Microsoft’tan kapsayıcı teknoloji vurgusu

Microsoft Türkiye Kurumsal Çözüm Satışlarından ve D&I’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Acar Özgüner, hackathonun şirketin sosyal sorumluluk yaklaşımıyla örtüştüğünü belirtti.

Özgüner, “Yapay zekânın gücüyle engelli bireylerin sosyal, eğitim ve çalışma hayatını kolaylaştırmak Microsoft için öncelikli bir hedef.

Bu kapsamda birçok kurumla olduğu gibi Alternatif Bank ile de anlamlı bir ortaklık kurduk.

Ürettiğimiz teknolojiler ancak kapsayıcı olduğu ölçüde değerli” ifadelerini kullandı.

Katılımcılara toplam 180 bin TL ödül

Hackathon’da katılımcılar, erişilebilir bankacılık çözümleri geliştirmek için yarışacak. Türkiye genelindeki tüm üniversite öğrencilerine açık olan yarışmada ekipler en az 2, en fazla 5 kişiden oluşabilecek.

Dereceye giren takımlar Alternatif Bank tarafından ödüllendirilecek:

Birinci grup: 100.000 TL

İkinci grup: 50.000 TL

Üçüncü grup: 30.000 TL

Toplam 180 bin TL ödülün dağıtılacağı etkinliğe başvurular 15 Ekim’e kadar Alternatif Bank’ın web sitesi üzerinden yapılabilecek.