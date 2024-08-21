Migros, 2024 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize etti

Şirket'ten yapılan açıklamaya göre, TMS 29 etkisi dahil bakıldığında, 2024 yılı için konsolide satışlarda yüksek tek haneli yıllık büyüme beklentisi yıllık ~ %10 reel büyüme olarak güncellendi. TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi hariç %70+ olan 2024 yılı konsolide satış büyümesi beklentisi ise ~ %75 olarak yukarı yönlü revize edildi.

Şirketin 2024 yılı için TMS 29 etkisi dahil konsolide FAVÖK marjı beklentisi %4,5-5,0 olarak güncellendi. TMS 29 etkisi hariç ise %7,5-8,0 mertebesinde olan 2024 yılı FAVÖK marjı beklentisi %8,0-8,5 olarak yukarı yönlü revize edildi.

2024 yılı için 250+ olan yeni mağaza açılış hedefi de ~ 350 mağazaya yükseltildi. Migros'un 2024 yılında yapacağı yatırım harcamaları TMS 29 etkisi hariç ~ 8,0 milyar TL olarak güncellendi.

Migros, büyümesini desteklemek için 2024 yılında yaklaşık 10.000 yeni çalışan daha istihdam etmeyi hedefliyor.

Şirketin 2024 yılının ikinci çeyreğindeki operasyonel performansını değerlendiren Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, şunları söyledi:

"Yılın ilk çeyreğindeki satış büyüme momentumumuzu sürdürdük. İkinci çeyrekte devam eden zorlu koşullara rağmen, müşterilerimize değer sunma konusundaki kararlılığımız, müşteri sayımızdaki artışta ve hızlı tüketim ürünleri pazarında pazar payı kazanmamızda en önemli etken oldm Çok kanallı ve çokformatlı yapımız, daha fazla müşteri kazanmamızı sağladı. Bunun yanı sıra, Migros'un genişleyen ekosistemi, sürdürülebilir büyüme stratejimize katkı verdi.

Diğer taraftan, enflasyon dinamikleri operasyonel maliyetlerin yönetimini zorlaştırdı. Bu yılın ilk çeyreğinde başlattığımız tasarruf tedbirlerini uygulamayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Operasyonel giderler üzerinde devam eden baskılara rağmen, müşterilerimizin bütçelerini desteklemek için uygun fiyatlı ürünler sunmaya devam ediyoruz.

Son üç yılda mağaza satış alanı metrekaremizi %23 oranında artırdık. Büyüyen mağaza ağımızın yanı sıra, tedarik zinciri yatırımlarımız da arttı. 2024 yılında altı yeni dağıtım merkezi açtık ve bu yatırımlara 2025 yılında da devam etmeyi planlıyoruz."