Migros, 8,5 milyar TL yatırımla, 10 bin yeni istihdam yaratacak

Migros’tan yapılan açıklamaya göre, şirket 2023 yılında FMCG (Hızlı Tüketim Ürünleri) perakendeciliğindeki pazar payını yükseltirken, fiyat indirimleri, mevcut mağazaların performansı, fiziki ve online hizmet kanallarının büyümesi neticesinde artan müşteri sayısı Migros’un satış cirosundaki artışın ana etkenleri oldu.

Online kanalların toplam satışlar içindeki payı %17,0’ye (tütün ve alkol ürünleri hariç) ulaştı. Nielsen verilerine göre; 2023 yılında modern FMCG (hızlı tüketim ürünleri) pazarında Migros’un pazar payı 120 baz puan artarak %16,2’ye yükseldi.

2024 planları hakkında açıklama yapan şirket, 2024’te 250 yeni mağaza açmayı ve TMS 29 etkisi olmaksızın yaklaşık 8,5 milyar TL yatırım yapmayı planlandığı bildirdi. Ayrıca Migros’un büyümesine katkı sağlamak için 2024 yılında 10 bin istihdamın hedeflendiği kaydedildi. Migros, 2024 yılı için, TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi olmaksızın yıllık %70 mertebesinde, TMS 29 etkisi dâhil bakıldığında ise yüksek tek haneli reel büyüme öngörüyor. TMS 29 etkisi olmaksızın konsolide FAVÖK marjının 2024 yılı için %7,5- 8,0 olarak beklentiği belirtildi.

“Hizmet yelpazemiz süpermarketin ötesine geçti”

Migros Grubu CEO’su Özgür Tort, Migros’un büyüme dinamiklerini değerlendirirken, “Migros, uzun vadeli büyümesini sürdürmek için perakendenin geleceğine yatırım yapmaktadır. Migros’un hizmet yelpazesi süpermarketin çok ötesine ulaştı.

Müşterilerimizin değişen alışkanlıklarını ve yeni ihtiyaçlarını karşılayan sürekli büyüyen bir hizmet ağı oluşturduk. Perakendenin bilinen sınırlarının ötesine geçiyoruz. İnanıyoruz ki, yeni girişimlerimiz şirketimizin ana işkollarını destekleyecek ve paydaşlarımız için uzun vadede daha fazla değer yaratacaktır” dedi. Ayrıca Migros, uzun vadeli sürdürülebilirlik ve verimlilik hedefleri doğrultusunda, güneş enerjisi santralleri kurmaya ve bu doğrultuda Anadolu’da stratejik lokasyonlarda yatırım yapmaya başladı.

Migros’un iştirakleri ve alt marklarının büyümesi hakkında ise şu bilgiler paylaşıldı; “Migros’un kişisel bakım mağazacılığı Mion da büyümeye devam ederek 22 şehirde 70 mağazada hizmet vermeye başladı. Yeni yatırımımız olan Gurmepack ise online ve fiziki mağazalarımızdaki paketli hazır yemek satış kanallarının gelişimine katkı verecektir. Fintek iştirakimiz Moneypay in e-cüzdan uygulaması 1,7 milyon kullanıcı tarafından indirildi ve üye olundu.

Veri, iletişim kanalları ve reklam teknolojisini bir araya getiren perakende medya şirketimiz Mimeda, 2024 yılında da portföyüne yeni markalar eklemeye devam etmektedir. Paket Taxi, online operasyonların lojistik kabiliyetini desteklemek için mevcut araç filosunu elektrikli araçlarla da genişletmektedir. 2022 yılında faaliyete geçen ve mağazalarımızın bulunduğu tesislerde EV şarj hizmeti veren Migen Enerji ise büyümeye devam etmektedir. Ağırlıklı olarak içecek, şarküteri ve atıştırmalık ürünler sunan özel formatımız Macrokiosk genişlemeyi sürdürmektedir.”

Teknolojiye 6,4 milyar TL yatırım

Migros’un mağaza portföyü 2023 yılında açılan 517 yeni mağaza ile 3 bin 363’e ulaşırken, Türkiye’nin 81 ilindeki online hizmet ağı 1.093’e yükseldi. Migros, fiziki mağaza açılışları, online kanallar, lojistik, enerji projeleri ve teknolojik altyapıya 2023’te 6,4 milyar TL yatırım yaptı. Migros ekosistemi yeni iştirak ve girişimlerle büyümeye devam ederken, online yemek dağıtım platformu Migros Yemek, 81 ilde hizmet vermeye başladı. Ayrıca, özgün markalı yemek üretimi gerçekleştirilen bulut mutfak sayısı 41’e ulaştı.