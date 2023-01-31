Migros, bozulabilir gıda taşıma belgesi aldı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamlayan Migros Toptan’ın nakliye araçları, gıda taşıma süreçlerindeki muhafaza koşullarının kalitesi ve güvenliği ile sunduğu hizmetin uluslararası standartlarda olduğunu ortaya koydu.

Perakende sektöründe öncü bir çalışmaya imza atarak, ilk etapta lojistik ortağı bünyesindeki iki araç için BTB belgesine hak kazanan Migros Toptan, önümüzdeki dönemde tüm araç filosunu belgelendirmeyi hedefliyor.

“Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkındaki Yönetmelik”, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bozulabilir gıdaların taşınmasına ilişkin standartları belirlemek ve gıda güvenliği zincirinin korunmasını sağlamak üzere 2022 yılında yürürlüğe alındı.