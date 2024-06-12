Migros Deniz Market'ten koylara hizmet vermeye devam

Migros Deniz Market, Ege'deki adalara ve kara bağlantısı olmayan koylara ulaşarak sezon süresince haftanın 7 günü Göcek'te bulunan adalara ve kara ulaşımı olmayan koylara hizmet götürecek.

Lokasyonda anlık takip avantajı

Migros Deniz Market, özel tasarlanmış denizci kıyafetleri ve deneyimli personelleriyle hizmet sunuyor. Müşteriler, Migros Deniz Market'in botlarıyla mağazaya getirilerek alışverişlerini kendileri yapabiliyor. Ayrıca Migros Sanal Market üzerinden verilen siparişler müşterilerin teknelerine teslim ediliyor. Taze ürünlerin özenle seçilerek sunulduğu Migros Deniz Market'in lokasyonu, denizcilerin kullandığı aplikasyonlarla uyumlu olarak akıllı telefon ve tabletlerden anlık takip edilebiliyor.

Kara bağlantısı olmayan koylar

Geçen sezon Bozburun koylarında hizmet veren ikinci Migros Deniz Market teknesi bu yıl hizmet kapsamını genişleterek Selimiye ve koylarında da 1 Haziran itibarıyla hizmet vermeye başladı. Bu yaz haftanın yedi günü Kocabahçe, Dirsekbükü, Kuzbükü, Bencik Koyu, D-Maris Koyu, Dişlice Adası'nda hizmet verecek olan tekne, 18 metrelik boyuyla tekne kara bağlantısı olmayan koylarda da hizmet veriyor.