Migros Genel Müdürü: Üretici desteklenmeli, güçlü lojistik yapı kurulmalı

10 Ekim 2017

Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, Gıda Perakendecileri Derneği’nin Ortak Gelişim Kongresi kapsamında 10 Ekim’de düzenlediği "Gıda Enflasyonuna Farklı Bakış Açıları ve Tedbirler" konulu panelde konuşan Tort, gıda enflasyonunda dengenin sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi için üreticinin desteklenmesi, üretim ve paketlemede standartların sağlanması, güçlü bir lojistik sisteminin kurulmasının önemli olduğunu söyledi.



Orta ve uzun vadede kooperatiflerin çoğalarak büyük, güçlü ve kurumsal yapılar haline gelmesi gerektiğini belirten Tort, özel sektörün de bu yapının içinde yer alması halinde üreticinin güçleneceğini, bu şekilde tüketicinin sofrasına daha uygun fiyatla ürün sunmanın mümkün olacağını ifade etti.

"Tarladan rafa tam 3 bin 200 çeşit ürünü 30 saatte ulaştırıyoruz"

Migros’un Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatifleri ile çalıştığını söyleyen Tort, şu bilgileri verdi: "Biz, meyve-sebzede temin ettiğimiz ürünlerin yarıya yakınını doğrudan müstahsil ve kooperatiflerden alıyoruz. Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilk ve en fazla çalışan perakendeci olarak 180 farklı kooperatifle çalışıyor, 3 bin 500 üreticiden aracısız alım yapıyoruz. İyi Tarım Uygulamaları (İTU) kapsamında 2010 yılından bu yana Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte üreticilerin sürdürülebilir tarım yapmasına ve devlet teşviki almasına katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar alınan teşvik 260 milyon TL’yi buldu.



Firenin azaltılması için tarladan rafa, son teknolojiden faydalandıklarını ifade eden Tork, "En iyi lojistik yöntemlerini kullanıyoruz. 11 dağıtım merkezimizi ürün alım bölgelerimize kurduk. Ürünlerin kasalama-paketleme-soğuk nakliye ve diğer dağıtım işlemlerinin hepsini biz yapıyoruz. Böylece hem tüm süreci yakından takip edebiliyor, hem de üreticinin yükünü azaltıyoruz. Soğuk zincir taşıma ve depolama sistemimizle tarladan rafa 30 saatte, tam 3 bin 200 çeşit farklı ürünü taptaze ulaştırıyoruz" dedi.

"20 milyon ailenin mutfağına giriyoruz"

Tort, kırmızı etin üzerinde hassasiyetle durdukları bir konu olduğunu, tüketicilere uygun fiyatla et sunabilmek için açılacak kanallara ve Et Süt Kurumu’nun planladığı uygulamalara Migros ve perakendeciler olarak tam destek vereceklerini, Tarım Bakanlığı’nın bu konuda bilgilerini beklediklerini ifade etti.



Migros’un bin civarında yerli besici ile çalıştığını anlatan Tort, "Yılda yaklaşık 22 bin ton kırmızı et üretimimizle 20 milyon ailenin mutfağına giriyoruz. Türkiye’nin en büyük et işleme tesisine sahibiz. Bin civarı yerli besici ile çalışıyoruz. Et ürünlerinde fireyi en çok etkileyen unsur uzmanlık. Migros Perakende Akademisi’nde eğittiğimiz uzman kasaplarımız, yenilikçi üretim hatlarımız ve map ambalajlama tekniğimiz ile kırmızı ette imhalarımızı yarı yarıya azalttık" dedi.



Etiketlerde tüm gider kalemlerini şeffaf biçimde göstererek öncü bir çalışma başlattıklarını söyleyen Tort, "63 yıllık perakende deneyimimizle sektör ve bakanlık temsilcileri ile sıklıkla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sebze meyve etiketlerimiz, Bakanlığın zorunlu tuttuğu bilgilendirmeler ötesinde tüm gider kalemlerini içeriyor. Müşterilerimiz şeffaf bir şekilde bütün detayları görebiliyor" şeklinde konuştu.