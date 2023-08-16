Migros ile Aksa'dan güneş enerjisi anlaşması

Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin odağına alan şirketlerden Migros, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Türkiye’nin ilk 25 firması arasında.

Aksa Elektrik Grubu markalarından Aksa Solar ile Migros işbirliği kapsamında iki şirket Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) İş Modeli ile yaklaşık 16 MWp kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali kuracak.

300 mağazanın tüketimi karşılanacak

Malatya’da 170 bin metrekare alanda yaklaşık 29 bin adet güneş panelinden oluşacak santralde yıllık ortalama 27 milyon kWh üretim öngörülüyor.

Yaklaşık 6 ayda kurulumu öngörülen güneş enerjisi santrali kapsamında proje yatırım desteği ve tüm izin, tasarım, kurulum, proje süresi boyunca işletme ve bakım süreçleri Aksa Solar tarafından üstlenilecek.

Bu güneş enerjisi santraliyle 2024 başında Çanakkale’den Artvin’e 13 ilde 300’ü aşkın Migros mağazasının elektrik tüketimi tamamen yenilenebilir kaynaktan üretilen enerjiyle karşılanacak.

Santralle ayrıca yıllık yarım milyon ağacın atmosferden çektiği karbona denk yaklaşık 12 bin ton karbon emisyonu engellenecek.

Migros İcra Kurulu Üyesi Şevki Tuncer, "Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek hem enerji maliyetlerimizi azaltıyor hem de karbon net sıfır hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Yarım milyon ağaçlık iş yapacak

"Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla karbon net sıfır hedefine emin adımlarla ilerken enerji maliyetlerimizi de azaltıyoruz" ifadesini kullanan Tuncer, santralin, engellediği karbon emisyonuyla yarım milyon ağacın görevini üstleneceğini kaydetti.

Tuncer, şöyle devam etti: “Karbon net sıfır hedefi yolunda somut adımlar attık. Bilime Dayalı Hedefleme (SBT) doğrultusunda, 1,5 ºC senaryosuyla uyumlu olarak karbon emisyonlarımızı 2030 yılına kadar %42 azaltma taahhüdümüz var. Son iki yılda %9’a yakın azaltım sağladık bile. Doğrudan karbon ayak izimizin yarısını oluşturan elektrik tüketimimizi azaltmak için enerji verimliliği konusunda yatırımlar yapıyoruz. Otomasyon teknolojileri ve yeni nesil sistemler kullanarak enerji tasarrufu sağlıyoruz.

Kullandığımız elektriği temiz enerjiden elde etmek için de yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hız verdik. Yıl sonunda, Dağıtım Merkezi üstü güneş enerji santrallerimizi de 4’e çıkarıyoruz. Aksa Solar iş birliğinde kuracağımız Malatya’daki güneş enerjisi santrali ile bu çabalarımızı genişletmeye devam ediyoruz.”

'İklim krizi ve emisyon oranları ön planda'

Aksa Elektrik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kirazlı, Aksa Solar’ın anahtar teslim projeleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji çözümleri sunduğunu belirtti.

Kirazlı, şöyle devam etti: “Ülkemizin 2050 sıfır karbon hedefine ulaşması için Aksa Solar olarak yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve bu yatırımlara katkı sağlamak hedefiyle üstlendiğimiz temiz ve yeşil enerji projelerine tüm hızımızla devam ediyoruz. Enerjinin her alanında hizmet veren bir marka olarak iklim krizinin ve emisyon oranlarının küresel gündemde ön planda olmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak isteyen şirketlere yerli ve milli kaynakları kullanarak çözüm ortağı oluyoruz. Güneş Enerjisi Santralleri kurulum ve yatırım maliyeti diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında daha ekonomik bir çözüm olması sebebiyle son yıllarda şirketler tarafından büyük ilgi görüyor."