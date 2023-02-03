Migros şarj ağı işletmeci lisansı alan ilk perakende şirketi oldu

Migros, elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunan istasyonlarını Şubat ayı içerisinde hizmete açmayı hedefliyor.

İştiraki olan Migen Enerji'nin, elektrikli araçlar için şarj hizmetinin sunulması amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yaptığı şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunun onaylanmasının ardından Migros, mağazalarının bulunduğu lokasyonlarda elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmeti vermek üzere çalışmalara başladı.

"Yakın zamanda başlatacağımız elektrikli araç şarj istasyonu hizmetimizi, 6 ay içinde 19 ilde 50'yi aşkın Migros mağazasına yaygınlaştıracağız"

"İlk olmaktan mutluyuz"

Migros Ticaret A.Ş. Yatırım Geliştirme ve İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Şevki Tuncer, şunları söyledi:

"- Dünyada da hızla artan enerji ihtiyacı dolayısıyla fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak üzere çalışmalar ağırlık kazanmış durumda. Ülkemizde de elektrikli araç kullanımı tüm dünyada olduğu gibi giderek yaygınlaşıyor.

- Bu doğrultuda, Türkiye'deki elektrikli araç dönüşümüne katkı sağlamak ve elektrikli araç kullanan müşterilerimizin de şarj hizmetine ulaşmalarını kolaylaştırmak üzere şarj istasyonları kurma kararı aldık ve yüzde 100 sermaye ortaklığı ile geçtiğimiz aylarda Migen Enerji'yi kurduk. Migen Enerji'nin şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunun onaylanması ile Türkiye'de elektrikli araçlara şarj hizmeti sunmaya başlayan ilk perakendeci olmaktan mutluyuz."

İlk etapta İstanbul ili mağazalarında hizmete girecek şarj istasyonlarının ardından bu hizmeti hızla Türkiye çapında yaygınlaştıracaklarını belirten Şevki Tuncer, "Sektörümüzde öncülük ettiğimiz bu hizmeti Türkiye'ye yaymak üzere çalışmalarımız son hızda devam ediyor. Yılın ilk yarısına kadar 19 ilde 50'yi aşkın Migros mağazasında hizmet vermeye başlayacağız. Müşterilerimiz alışverişlerini yaparken, araçlarını da mağazalarımızın önündeki istasyonlarda hızlı ve güvenilir şekilde kolaylıkla şarj edebilecekler" dedi.