Migros'tan ilk çeyrekte 1,3 milyar lira net kâr

Migros, "TMS 29" enflasyon muhasebesi ilkelerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları ışığında 2024 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin konsolide satışları reel olarak yıllık yüzde 12 artarak 52,4 milyar lira'ya ulaştı.

Şirketin online satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı (tütün ve alkol ürünleri hariç) 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 19,5'e yükseldi. Migros, 2024 yılının birinci çeyreğinde yüzde 1,2 marj ile 653 milyon lira konsolide FAVÖK ve yüzde 2,4 marjla 1,3 milyar lira net kar elde etti.

Şirketin toplam özkaynakları, Mart 2024 sonu itibarıyla yıllık yüzde 26 reel artışla 42,8 milyar liraya ulaştı. Migros, 16 Nisan'da yapılan genel kurul toplantısında onaylandığı üzere, 1,25 milyar lira tutarında kar payı dağıtımına 27 Mayıs'ta başlayacak.

'Dayanıklılığımızı ortaya koyduk'

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, şirketlerlerinin yılın ilk çeyreğindeki performansının zorlu ekonomik koşullara karşı dayanıklılıklarını ortaya koyduğunu belirterek, "Başta asgari ücret artışı kaynaklı yükselen personel maliyetleri olmak üzere operasyonel giderler üzerindeki enflasyonist baskılara rağmen, 2024 yılının ilk çeyreğinde nakit yaratmaya devam ettik. Müşterilerimizin bütçelerine destek olmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Artan operasyonel giderlerini, rekabetçi fiyatlandırma, aktif pazarlama faaliyetleri, fiziki ve online satış kanallarındaki güçlü satış performansları ile kısmen dengelediklerine aktaran Tort, "Maliyet baskılarına rağmen, uygulamakta olduğumuz çeşitli tasarruf tedbirleri sayesinde 2024 yılı hedeflerimize ulaşma yolunda ilerliyoruz." açıklamasında bulundu.

İlk çeyrekte 73 mağaza

Şirketin hem fiziki mağazalarda hem de online satış kanallarındaki genişleme 2024 yılının ilk üç ayında da devam etti. Migros, 2024 yılının ilk çeyreğinde 73 mağaza açtı. Toplam mağaza sayısı 31 Mart itibarıyla 3 bin 387'ye ulaştı.

Nisan ayında açılan 48 mağaza ile yeni mağaza açılış ivmesini sürdüren Migros, ayrıca sürdürülebilir enerji projeleri, teknolojik altyapı ve özellikle lojistik yatırımlarına da devam ederek, ilk çeyrekte üç yeni dağıtım merkezi açtı ve yaklaşık 1,8 milyar lira yatırım yaptı.