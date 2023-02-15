  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Migros'tan KAP'a açıklama: 22 çalışan yaşamını yitirdi, 66 mağaza kullanılamaz halde
Takip Et

Migros'tan KAP'a açıklama: 22 çalışan yaşamını yitirdi, 66 mağaza kullanılamaz halde

Kahramanmaraş merkezli depremler, bölgedeki işletmeleri de olumsuz etkiledi. Migros, depremden etkilenen şehirlerde 66 mağazasının kullanılamaz hale geldiğini, 22 çalışanının da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Migros'tan KAP'a yapılan açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 şehirde faaliyet gösteren 288 mağazadan 66'sının kullanılamaz hale geldiğinin değerlendirildiğini ifade edildi.

Şirket ayrıca depremlerde 22 çalışanının da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

DEPREMLE İLGİLİ SON HABERLER: Can kaybı 35 bini aştı, arama kurtarma çalışmaları sürüyorDEPREMLE İLGİLİ SON HABERLER: Can kaybı 35 bini aştı, arama kurtarma çalışmaları sürüyorGündem

Migros'tan KAP'a açıklama yapıldı

Migros Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan özel durum açıklamasında 6 Şubat 2023 günü yaşanan depremle ilgili yaşanan kayıp ve zararlarla ilgili bilgi verildi.

Şirketin açıklamasında 31 Ocak 2023 itibarıyla ülke genelinde 2 bin 927 mağazalarının bulunduğu ve depremden etkilenen 10 ilin tamamında kiralık ve sigortalı toplam 228 mağazaya sahip olunduğu bildirildi.

Bu mağazalardan 66’sının kullanılamaz durumda olduklarının değerlendirildiği belirtilirken 22 Migros çalışanının hayatını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıkları ifade edildi.

Tarım ÜFE'de yıllık bazda yüzde 142,84'lük artış

Ekonomi Haberleri

Tarım ÜFE'de yıllık bazda yüzde 142,84'lük artış
En yaşlı yapılar hangi ilçede?

Deprem Haberleri

En yaşlı yapılar hangi ilçede?
Bu konularda ilginizi çekebilir
ekonomi deprem