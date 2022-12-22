Migros'tan poşetsiz teslimat uygulaması

Migros uygulaması üzerinden Migros Sanal Market, Migros Hemen ve Macroonline markalarından alışveriş yapan müşterilerine “Poşetsiz alışveriş yapmak istiyorum” seçeneği sunan Migros, soğutmalı araçlarla teslimatı yapılan siparişleri özel çantalarla teslim ediyor. Sipariş tesliminde çantalar, bir sonraki kullanım için geri alınarak plastik poşet kullanımının önüne geçiliyor. Herhangi bir ürün ve sayı sınırlaması bulunmayan bu uygulamada, müşteriler Migros uygulamasında kendi talebi ile poşetsiz alışveriş yapmak istediğini sipariş notuna ekliyor. Böylece 0.25 TL uygulanan plastik poşet veya 3.75 TL uygulanan bez çantanın bedelini ödememiş olurken, çevrenin korunmasına da katkıda bulunuyor.

Migros, e-ticaret siparişlerinde kullandığı çevreci çantaları teslimat sonrası geri alarak her defasında dezenfeksiyonunu yapıyor.

Poşet kullanmayanlar çekiliş hakkı kazandı

Belirlenen lokasyonlarda pilot olarak devreye alınan poşetsiz alışveriş uygulaması, müşterilerin geri bildirimlerine göre Migros e-ticaret operasyonlarının geneline yaygınlaştırılacak. Migros'un geçen yıl başlattığı ‘Poşetsiz Alışveriş Hareketi’ne katılan 4 milyon kişi, alışverişinde poşet kullanmayıp çekiliş hakkı kazandı ve işlem başına poşet kullanım oranı yüzde 21 düştü. Duyarlı müşterilerine teşekkür amacıyla Manisa Yunt dağına fidan diken Migros, bugüne kadar diktiği toplam fidan sayısını böylece 576 bine çıkardı. Plastik atıklarla mücadelede 2023 yılına kadar 500 tona yakın plastik kullanımını önleme taahhüdü kapsamında yapılan süreç iyileştirmeleri ve iş birlikleriyle ilk yılda 247 ton plastik atığın önüne geçen Migros, poşet kullanım alışkanlıklarının dönüşümünü sağlayan çalışmalarıyla 2021 yılında 2 milyonu aşkın çok kullanımlı çanta ve bez çantanın kullanımını sağladı.