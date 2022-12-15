Migros'un liderler arasındaki yeri tescillendi

Migros, İyi Gelecek Planı çerçevesinde karbon salımını, su tüketimini, gıda imhasını, plastik kullanımını azaltma; sağlıklı yaşamı, cinsiyet ve fırsat eşitliğini destekleme konularında zorlayıcı hedefler üstleniyor, projeler gerçekleştiriyor ve yıllık performansını şeffaf bir şekilde paylaşıyor. Çevre ve topluma yönelik yürüttüğü çalışmalarıyla Borsa İstanbul’da işlem gören firmalar arasından belirlenen BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 8 yıldır üst üste yer alıyor. Migros, bu yıl ilk kez yayınlanan ve sürdürülebilirlik performansı en yüksek 25 firmanın listelendiği BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde de perakende sektörünün tek temsilcisi oldu.

Migros ayrıca, çevresel sürdürülebilirlik alanındaki en prestijli küresel raporlamalardan olan CDP (Karbon Saydamlık Projesi) 2022 sonuçları doğrultusunda, 4. kez iklim liderleri, 2. kez de su liderleri arasında yer aldı.

Yeni GES projeleri yolda

Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, “Migros İyi Gelecek Planımız çerçevesinde sürdürülebilirlik stratejilerimiz, tüm karar ve aksiyonlarımızı şekillendiriyor. Bu alandaki çalışmalarımızın ulusal ve uluslararası platformlarda liderler statüsünde tescillenmesinden mutluluk duyuyoruz” dedi. Daha iyi bir gelecek için çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerjiden faydalandıklarını ifade eden Özgür Tort, şöyle devam etti:

“Güneş enerji santrali (GES) yatırımları önemli konu başlıklarımız arasında. Adana Dağıtım Merkezimizin çatısına kurduğumuz, 1.2 mw kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali, Eylül ayında üretime başladı. Yıllık 1 milyon 680 bin kwh üretim kapasitesi ile Adana Dağıtım Merkezimizin yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını karşılamış olacak. Bu yatırımımızla yıllık; 6 milyon 270 bin liralık tasarruf sağlarken, 744 tona yakın da karbon salımını engellemiş olacağız.

GES kurulumu için 2023 yılında devreye almayı planladığımız yeni güneş santrali projelerimizle doğal kaynaklarımızı tasarruflu şekilde kullanmaya, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Özgür Tort, sözlerine şöyle devam etti: “Karbon, su ve gıda atıkları başlıklarında 2030’a endeksli hedefler koyarak, iklim değişikliğiyle çok yönlü mücadele için somut adımlar atıyoruz. Bu yıl, elektrik ve soğutucu gaz kaynaklı, mutlak karbon salımımızı Bilime Dayalı Hedefler (SBT) doğrultusunda 1,5 ºC senaryosu ile uyumlu olarak 2030 yılına kadar yüzde 42 azaltmayı taahhüt ettik. Satışımızda bulunan ürünlerin karbon ayak izlerini ölçmek ve birlikte azaltım hedefi vermek için tedarikçilerimiz ile güçlerimizi birleştirerek Migros Sürdürülebilir İş Ortakları Ağı’nı kurduk. Bu alandaki, 10 yılı aşkın sürelik bilgi birikimi ve deneyimimizi paydaşlarımıza açıyoruz. Yıl boyu devam edecek eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz çerçevesinde ortak çalışmalarımızın kapsamını yeni projelerle genişleteceğiz.”