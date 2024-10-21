Milli Reasürans Sanat Galerisi faaliyetlerine ara veriyor. Sevinç ve Şandor Hadi'nin ödüllü mimari projesi olarak 1992'de hayata geçirilen Milli Reasürans binasının restorasyonu, Sevinç Hadi'nin onursal ortağı olduğu TeCe Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından üstlenilirken, proje kapsamında yapıya dahil edilecek tiyatro salonu ve sosyal mekanlar ile bina, yeni bir kültür merkezi kimliğine bürünecek.

Restorasyon boyunca sergi faaliyetlerine ara verecek olan galeri, bu süreçte 30 yıllık belleğini dijitalleştirme çalışmasına devam edecek. Bu belleği oluşturan bilgi, belge, görsel ve dokümanlarla, galerinin geçirdiği aşamalar ve zamanla evrildiği süreçler de 2025 yılının sonbaharında yenilenen mekanda izleyicilere sergi olarak sunulacak.