MIPAZ'da yeni dönem

Anlaşmayla birlikte, MIPAZ’ın hisselerinin yüzde 78,76’sının, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından Enver Çevik ve Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın önderlik ettiği yatırımcılara satışı tamamlandı.

Enver Çevik, bu satın almayla birlikte, MİLPA Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (MIPAZ) çoğunluk hissesine sahip oldu. Bu devrin ardından Enver Çevik’in MIPAZ’daki sahiplik oranı yüzde 63,32’e yükseldi.

Enver Çevik, iş felsefelerinin milli ve yerli bakış açısını günümüz küresel ekonomik dinamikleriyle birleştirerek büyümeyi sürekli kılmak olduğunu belirterek, stratejik bir yatırım olarak gördükleri MIPAZ’ın ilerleyen dönemde hedeflerine ulaşmada önemli rol oynayacağına inandıklarını söyledi.

Çevik aynı zamanda, enerji, gayrimenkul, finans, medya, ulaşım, sağlık ve teknoloji alanlarında yatırımları bulunan Lydia Yatırım Holding’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı.

MIPAZ hakkında

MİLPA Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MIPAZ), Doğan Holding şirketlerinin ürettiği ulaştırma ekipmanı ve taşıtları, gayrimenkul ve tüketim ürünlerini hem iç hem dış piyasalarda pazarlama işi ile uğraşan Türkiye merkezli bir şirketi olarak kuruldu.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki sahibi bulunduğu hisselerin tamamını, 2023 yılı ağustos ayında Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na 54 milyon 680 bin 907 dolar karşılığında devretmişti. 1994 yılından beri halka açık olan MIPAZ şu anda Borsa İstanbul Yıldız Pazarda işlem görüyor.