Mobil uygulama pazarının büyüklüğü 542 milyar dolara ulaşacak

DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, 2023’e yaklaştıkça, yeni teknoloji trendlerinin ortaya çıkmaya devam ettiğini belirterek, “2026 yılına kadar mobil uygulama pazarının 542 milyar dolara çıkması bekleniyor. İşletmelerin bu hızla büyüyen pazarda yer alabilmesi için trendleri takip etmesi gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda mobil uygulama geliştirme trendleri sektörde muazzam bir büyümeyi garanti altına alacak. Teknoloji odaklı yeni dünya düzeninde rekabetçi olmak isteyen kuruluşlar, mobil uygulama trendleri takip etmeye ve yatırım yapmaya devam edecekler. 2023’ün mobil uygulama trendleri ise; 5G, yapay zeka, makine öğrenimi, AR/VR, chatbotlar, bulut bilişim, platformlar arası mobil uygulama geliştirme, sınır bilişim (Edge Computing), nesnelerin interneti (IoT), kestirimsel analitik ve ileri web uygulaması olacak” dedi.

DİA’nın mobil alanındaki çalışmaları hakkında da bilgi veren Onay, “DİA Mobil üzerinden üyelerimiz, masaüstü cihazlarda yaptıkları tüm işlemleri ve hatta çok daha fazlasını yapabiliyorlar. Ar-Ge ekibimiz, dünyadaki trendleri yakından takip ederek ve Üyelerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, mobil tarafta geliştirmelere devam ediyorlar. Örneğin bir firma sahibi, bulunduğu her yerden güncel satış ve ciro gibi önemli raporları alabilirken, depo personeli de mal kabul işlemlerini mobil cihaz üzerinden gerçekleştirebiliyor. Özetle, bulut teknolojisi üzerinden hizmet veren bir firma olarak, mobil ERP alanında Türkiye pazarına yön vermeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Bulut bilişimin geleceğini de değerlendiren Onay, “2023 ve sonraki yıllarda mobil uygulama trendleri arasında önemli bir yeri bulunan bulut bilişim, geliştiricilerin ek uygulamalar yapmalarına gerek duymadan, web tabanlı ya da farklı platformlarda çalışabilen uygulamalar geliştirmelerini sağlayacak. Bulut bilişim sayesinde veriler, akıllı telefonların hafızalarında fazladan yer kaplamayacak. Çünkü hepsi bir bulut sunucuda muhafaza edilebiliyor ve internetin olduğu her yerden erişim mümkün oluyor. Kullanıcılar, bulut tabanlı uygulamaların sağlamış olduğu avantajlar sayesinde mobil dünyayı farklı amaçlar için de kullanabilirler. Bulut tabanlı uygulamaların kusursuz çalışıyor olması, mobil hızı artırırken, uygulamaların merkezi sunucularda sürekli kullanımını da garanti eder. Sunucu her zaman erişilebilen tüm bilgileri ve önemli verileri depolar. Uygulamaları bulut sunucular çalıştırdığı için, uygulamaların çökmesine bağlı veri kaybı yaşanmaz” diye konuştu.