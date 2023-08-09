Mobilfon yeni yatırımla mağaza sayısını artıracak

Mobilfon'un Genel Müdürü İlker Tekin, "Yıllık 100 milyon doları bulmasını hedeflediğimiz yenilenmiş teknoloji pazarındaki öncü konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. Yenileme Merkezi ve Yenileme Yetki Belgesi'ne sahip Mobilfon, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan yatırım aldı.

Mobilfon’un bu yeni yatırımla istihdam ve mağazalaşmayı odağına alacağı bildirildi. Türkiye'de her yıl 10 milyon yeni cep telefonu, milyonlarca tablet, bilgisayar ve akıllı saat satışı gerçekleşiyor. İthalat maliyetlerinin artışıyla birlikte, yüksek fiyatlar nedeniyle birçok tüketici yeni ürünleri satın almakta güçlük çekiyor. Bu nedenle 12 ay taksit ve 1 yıllık garanti seçeneği sunan yenilenmiş telefon kategorisi büyük bir ilgi görüyor.

Mobilfon Genel Müdürü İlker Tekin, Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun güven duyarak gerçekleştirdiği yatırımın, diğer yatırımcılardan sağlayacakları ekonomik katkının habercisi olduğunu belirtti. Mobilfon Genel Müdürü İlker Tekin, "2023 yılını, yatırım, istihdam ve mağazalaşma adına Mobilfon için önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Aldığımız bu yatırım, Mobilfon’a olan güveni ortaya koyuyor. İleride Mobilfon özelinde diğer yatırımcıların da ilgisinin artacağını düşünüyoruz.

Ayrıca, yılın son çeyreğinde belirlediğimiz illerde ve ilçelerde franchise modeliyle mağazalaşma adımları atmayı planlıyoruz. Bu ilerlemelerle birlikte, cep telefonu sahibi tüketiciler, cihazlarını değerinde Mobilfon'a satarak ekonomilerine katkı sağlayabilecekler. Aynı zamanda, telefon almak isteyenler de uygun koşullarda Mobilfon ürünlerine sahip olabilecekler” diye konuştu

Sektör, ekonomiye 100 milyon dolar kazandırabilir

Mart 2023 verilerine göre Türkiye'de cep telefonu abone sayısının 91 milyonu geçtiğini ve akıllı telefon kullanımının ise abonelerin yüzde 95’ini kapsadığını açıklayan Tekin, "Sektör olarak yılda 100 milyon dolar değerindeki telefon, tablet, bilgisayar, akıllı saat gibi ürünleri ekonomiye yeniden kazandırma potansiyeline sahibiz" dedi.