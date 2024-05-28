Mobilitenin kadın liderleri bir araya geldi

Voltify ve Filo Broker ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte kadın liderler, kurumsal filo yönetiminde elektrifikasyon ile gelen yenilikçi yaklaşımlar, sürdürülebilirlik stratejilerinin artan önemi gibi konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

"Çevre bilinci artan bir öneme sahip"

Filo Broker Kurucu Ortağı Okşan Öztürk, sektörde kaldıkları uzun yıllar içinde binden fazla sözleşme yönettiklerini, filolarda stratejik dönüşüm sağlamak için finansal strateji ve model incelemesi, maliyet analizi ve optimizasyon gibi kritik alanlarda detaylı çalışmalar yaptıklarını, kullanıcı segmentasyonu ve profil analizi, maliyet kontrolü ve verimli kaynak yönetimi, yakıt verimliliği, teşvik analizleri ve çevresel duyarlılık konularında kapsamlı çözümler sunduklarını da belirtti.

Filo Broker'ın diğer kurucu ortağı Oytun Gül Malkoç ise şirketlerinin Kuantum Araştırma ile gerçekleştirdiği, 'Filo Kiralama Pazarı Algı ve Memnuniyet Araştırması'nın sonuçlarına değindi.

Araştırmanın, filo yönetiminde operasyonel avantajların yanı sıra, sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin de artan bir öneme sahip olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Malkoç, "Katılımcıların yüzde 66.3'ü filo yönetiminde elektrikli araçları yakından değerlendirdiklerini, bu araçların şirket imajına katkısının yüzde 53 oranında olumlu bulunduğunu belirtti. Bu tespit, şirketlerin çevre dostu çözümleri benimseme eğiliminde olduklarını ve filo yönetiminde yenilikçi yaklaşımları desteklediklerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Gündemin asıl konusu sürdürülebilirlik

Voltify Eş Kurucusu ve Pazarlama Direktörü Yasemin Ağırdır Aktan, verimli ve sürdürülebilir mobilite sağlama yolunda yeni gelişmelerin başında elektrikli araçların geldiğine işaret etti: "Dünya karbon sıfır hedefleri ve düzenlemelerine odaklanmış durumda. Türkiye'nin de karbon salımında karayolu ulaşımı payının yüzde 21 gibi ciddi bir oranı var. Bu oran azaltılmadığı sürece çevresel zarar kontrol altına alınamaz ve pek çok ticari fırsat da kaçırılır." dedi.

2024 için öngörülen elektrikli araç satış sayısı 17 milyon

Global ölçekte 2024 yılı için 17 milyon elektrikli araç satışının öngörüldüğünü belirten Aktan, şunları kaydetti:

"Pazar hızla büyürken, şarj altyapısı, batarya teknolojileri ve şarj süresi ile ilgili sürekli iyileşme gözlemleniyor. Bu hızda gelişen bir pazarda, ikinci el değerinin belirsizliği de düşünüldüğünde satın almanın risk ve zahmeti kullanıcıları endişelendiriyor. Bu nedenle Voltify olarak kurum ve bireylere esnek şartlarda elektrikli araç kiralama hizmeti sunuyoruz. Ayrıca alanında öncü partnerlerimiz ile elektrifikasyon danışmanlığı, şarj kurulumu gibi çözümlerimizle tüm geçiş sürecini destekliyoruz."