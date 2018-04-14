Monster Notebook 2. oyun mağazasını açtı

14 Nisan 2018

Oyun bilgisayarı alanında faaliyet gösteren Monster Notebook İstanbul'un ardından ikinci mağazasını İzmir'de açtı.

Konak ilçesi Gazi Bulvarı'nda açılan mağazaya gençler yoğun ilgi gösterdi.

Monster Notebook Genel Müdürü İlhan Yılmaz yaptığı açıklamada, Monster Notebook'un bilgisayar mağazası olarak değil, oyun ve eğlence mağazası olarak anılmasını istediklerini söyledi.

İşin eğlence ve oyun tarafında durmayı sevdiklerini dile getiren Yılmaz, "Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Müşterilerimizden aldığımız en önemli geri bildirim, 'Ürünlerinizi sadece İstanbul'da deneyimleyebiliyoruz. Başka bir yerde göremiyoruz' diyorlardı. Biz de bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Türkiye sınırları içinde ilk mağazamız İstanbul Kadıköy'de açtık. Burası ikinci mağazamız." dedi

İkinci mağazalarını açarken İzmir ve Ankara arasında kaldıklarını belirten Yılmaz, İzmir'den daha çok talep olduğunu hissettiklerinden dolayı mağazayı burada açma kararı verdiklerini belirtti.

Yılmaz, 3. mağazalarını ise Ankara'da açacaklarını söyledi.

Yerli bir firma olarak uluslararası arenada zoru başarmak istediklerini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye'den bir dünya markası çıkarmaya çalışıyoruz. Bu hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Ben ve ekip arkadaşlarım bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA