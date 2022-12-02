Montblanc'dan Elvis Presley koleksiyonu

Sanatçının Las Vegas dönemi için Limited Edition 1935 ve “Aloha from Hawai” 1 adet limitl olamk üzere 98 kalemden oluşuyor.

Montblanc, son Great Characters Edition ürününü, gösterişli kıyafetleri ve meşhur canlı şovları ile müzik kültürünü dünya çapında etkileyen Elvis Presley’in yaşamına ve geride bıraktıklarına adıyor. Seçkin malzemelerden yaratılan ve maharetli Montblanc ustalarının ellerinde büyük bir özenle şekillendirilen koleksiyon, özel olarak tasarlanan üç kalemden oluşuyor.