Morven, mağaza sayısını 50’ye çıkaracağını duyurdu

Konforun modadaki adresi sokak stili gittikçe yaygınlaşırken, erkek modasında da klasik tarzla hayat bularak yeni bir akım ortaya çıkardı. Her tarzdan erkeğin gardırobunda farklılık yaratan ürünlere imza atan Adana merkezli erkek moda markası Morven, güncel moda trendlerini yakalayan tasarımlarını kullanıcısıyla buluşturmaya devam ediyor.

Casual ve klasik stilden oluşan ürün yelpazesini daha geniş kitlelere sunmak için mağaza sayısını artıracağını duyuran Morven Yönetim Kurulu Üyesi İsameddin Bilir, “1987’de Hatay’da başlayan serüvenimize şu an 30 mağazamızla devam ediyoruz. Bu sayıyı 2024 itibarıyla 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece, konforu ve şıklığı birleştirdiğimiz ürünlerimizi daha geniş kitlelere ulaştıracağız” dedi.

Morven’in Seydi Bilir ve Abdurrahman Bilir ile birlikte kurduğunu ifade eden İsameddin Bilir, “Bölgesel olarak çıktığımız yolda kısa sürede tüm Türkiye’ye açıldık. Müşterilerimizden gördüğümüz yoğun ilgi üzerine 2008’de toptan satıştan perakende sektörüne geçtik. Şu anda ülkemizde 30 mağazamız mevcut. İstanbul Merter’de bulunan showroom aracılığıyla da 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Yeni atılımlarımızla mağaza sayımızı yükseltirken, ihracat oranımızı da artırıp ekonomimize daha fazla katkıda bulunmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Konfor ve şıklığı birleştiriyoruz”

Morven Yönetim Kurulu Üyesi İsameddin Bilir, “İş hayatında daha rahat kıyafetlere ve aksesuarlara giderek büyüyen bir ilgi var. Bu durumda, erkeklerin moda anlayışının değişmesinin payı çok fazla. Müşteri davranışlarımızdan hareketle, erkek modasında konforun son dönemde akıma dönüştüğünü görüyoruz. Günümüzde konfor ve rahatlık, modada yeni bir yer edinmekle kalmayıp sektöre yön veren unsurlar haline geldi. Bu dönüşüm, hem yerel hem de uluslararası moda markalarının koleksiyonlarında da yankı buluyor” ifadelerini kullanarak sözlerine şunları ekledi:

“Erkek giyimde klasik ürünler, geçerliliğini her zaman korurken, rahatlığı ve şıklığı bir araya getiren kıyafetler bu yılın trendi oldu. Biz de farklı tarzlara hitap eden ürün yelpazemizi erkek müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Takım elbiseden pantolona, gömlekten ayakkabıya, parfümden kemere, kravattan monta kadar bir erkeğin dolabında bulunması gereken tüm ürünlerin satışını gerçekleştiren Morven olarak, portföyümüzün %60’ını casual, %40’ını ise klasik ürünler oluşturuyor. 29 yıllık deneyim ve bilgi birikimimizle konforlu şıklığı modanın standardı haline getireceğiz. İlerleyen zaman diliminde, globaldeki akımları da takip ederek yeni tarzlarla erkek modasına yön vereceğiz.”