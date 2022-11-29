Faaliyetlerine Dubai’de başlayan, ProAsist’in kurucusu ve Endeavor girişimcisi Öner Çelebi’nin yatırım ortaklığıyla Türkiye'ye giriş yapan Mr Usta, pazardaki büyümesini hızla sürdürüyor. Taşınma, elektronik tamir, temizlik, usta elektrikçi, usta tamirci, boya & badana, ofis temizliği, boş ev temizliği, cep telefonu tamiri, kuru temizleme, çamaşır yıkama ve ütüleme, TV montajı, sıhhi tesisat, klima ve kombi bakımı, mobilya montajı gibi pek çok kategoride güvenilir, hızlı, garantili ve çözüm odaklı hizmet sunan Mr Usta, İstanbul’un altı ilçesinde başlayan hizmet ağını tüm şehri kapsayacak şekilde geliştirdi. Mr Usta’nın iş ortağı olan eğitimli ustalar, artık tüm İstanbul’da hizmet ihtiyacı bulunan tüketicilerin taleplerine hızla yanıt verebilecek.

“Hizmet ağının yanı sıra hizmet kategorilerimizi de geliştiriyoruz”

Mr Usta’nın İstanbul’un tamamına yayılan hizmet ağının tüm Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya ulaşma hedefinin olduğunu ifade eden Mr Usta kurucu ortağı, ProAsist markasının kurucusu ve Endeavor girişimcisi Öner Çelebi, “Öncelikli hedefimiz olan İstanbul’da yaygınlaşma adımını tamamlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Mr Usta’yı tüm Türkiye’deki tüketicilerle buluşturma noktasında ise sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Hizmet ağının yanı sıra hizmet kategorilerimizi de geliştiriyoruz. Mr Usta bugün ev taşımadan boya & badanaya, yazlık açmadan çamaşır yıkamaya, klima ve kombi bakımından mobilya montajına farklı kategorilerde işinin ehli ustalarıyla tüketiciye ulaşıyor. Halı yıkama, koltuk yıkama, panjur tamiri gibi şu anda planlama aşamasında olan birçok yeni kategorinin ise çok yakın zamanda hizmete girmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Alınan tüm hizmetler, Mr Usta güvencesi ve garantisi altında

Mr Usta CEO’su Yunus Emre Kalkan ise, Mr Usta’nın klasik bir pazar yerinden ve hizmet platformlarından farklı olarak, sunduğu hizmet kalitesinin bir standarda sahip olduğuna dikkat çekti. Yıllardır beraber çalıştıkları ustalar, sisteme yeni katılanlar, mikro kobiler veya kurumsal yapıların tamamının belirli filtrelerden geçirilerek Mr Usta Akademi’den eğitim alıp sertifikalandırıldığını belirten Kalkan, “Çalıştığımız ustaları çözüm ortaklarımız olarak konumlandırıyoruz. Mr Usta ayrıca, pazardaki diğer oyunculardan farklı olarak her hizmet için sabit bir fiyatlandırma ile doğru hizmete doğru fiyat sunarak, sürpriz masrafların önüne geçiyor. Hizmet alan kişi detaylar ve ödeme için eve gelen usta yerine Mr Usta’ya kredi kartı ile ödeme yapıyor ve sistem üzerinden randevu gün ve saatini belirliyor. Kredi kartından alınan provizyon, usta işi tamamladığında kredi kartından çekim yapılarak tahsil ediliyor. Mr Usta’dan alınan hizmet, Mr Usta güvencesi ve garantisi altında gerçekleşiyor. Şirket, tüm hizmetlerini olası durumlara karşı sigortalıyor. Müşteri aldığı hizmetten memnun kalmazsa, duruma göre aynı ya da farklı bir usta yönlendirilerek sorunun çözümü sağlanıyor” ifadelerini kullandı.