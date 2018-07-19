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Murat Ülker: Şok Marketler'e desteğimiz sürecek

Şok Marketler, halka açık ilk genel kurulunu yaptı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “Şok’un halka arzını başarıyla gerçekleştirdik. Perakendeye inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde Şok Marketler’in büyümesine desteklerimiz sürecek” dedi.

Murat Ülker: Şok Marketler'e desteğimiz sürecek
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Şok Marketler ilk halka açık Genel Kurul toplantısı 18 Temmuz Çarşamba günü Genel Merkezde gerçekleştirildi. 

Şok Marketler KAP’a yaptığı açıklamada, 2017 Faaliyet Raporu’nun  değerlendirildiği Genel Kurul’da şirketin yeni yönetim kurulu da  belirlendiğini belirtti. 3 yıl süreyle görev alacak 6 kişilik Yönetim Kurulu’nda Cengiz Solakoğlu, Mustafa Yaşar Serdengeçti, Ali Ülker, Erman Kalkandelen’in yanı sıra Bağımsız Üye olarak atanan Ahmet Bal  ile Ceyda Aydede yer aldı.

CEO Uğur Demirel: Hedefimiz yüzde yüz müşteri memnuniyeti

Genel Kurul Toplantısının açılış konuşmasını yapan Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel başarılı bir halkı arzı geride bıraktıklarını  belirterek hissedarlara teşekkür etti. Demirel şunları söyledi:
“Şirketimiz özgün iş modelini en iyi şekilde uygulayarak,  hissedarlarımıza değer yaratmaya ve hızlı büyümesine devam edecektir. Hedefimiz yüzde yüz müşteri memnuniyetidir. Sorumluluklarımızın  arttığının bilincindeyiz, biz yöneticiler olarak işlerimizi kurumsal  yönetişim ilkelerine uygun ve en iyi şekilde yapıyoruz.”

Cengiz Solakoğlu: Şok Marketler’i örnek hale getirmek istiyoruz

Şok Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, Genel Kurul  ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: Genel Kurulla kurumsal ilkelere yönelik adımlarımızı da  pekiştirmiş olacağız. Bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz ve denetim  komitesi başta olmak üzere kurulacak komiteler kurumsal yönetimin  sağlıklı işlemesi için elzemdir. Kurumsal yönetim en fazla önem  atfettiğimiz değerlerden olup, mevcut en iyi uygulamaları tetkik  ettiğimiz gibi, Şok’u bu alanda örnek gösterilen bir hale getirmek  istiyoruz.

Murat Ülker: Şok Marketler’e inanıyoruz ve desteklerimiz sürecek

Şok Marketler’in ana hissedarı Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Şok Marketler’in halka açık ilk genel kurulunun  güzel bir katılımla ve başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek  şu değerlendirmeyi yaptı: Borsada işlem gören şirketlerde halka açık olan pay sahiplerinin  genel kurullara iştirakini önemsiyoruz. Şok Genel Kurulu’na da bu  anlamda iyi bir katılım oldu, ortaklar fikirlerini, görüşlerini dile  getirdiler. Şok’un halka arzını, uluslararası piyasa koşullarının  aşırı dalgalı olduğu bir dönemde başarıyla gerçekleştirdik. Perakendeye inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde Şok Marketler’in büyümesine  desteklerimiz sürecek.”

Yıldız Holding Perakende Grup Başkanı Mustafa Serdengeçti Genel Kurul sonrası yaptığı değerlendirmede Yıldız Holding’in yeni  stratejisinde gıda ve perakendeye iki ana sektör olarak odaklanmanın  sürdürüleceğini ve yatırımların iştirakleri olan B2C ve B2B  kanallarında faaliyetler ile sınırlı kalmayıp e-ticaret kanalında da  süreceğini belirtti.

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